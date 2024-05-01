Проект закона США о запрете импорта урана из РФ назвали пиаром

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Проект закона о запрете на импорт урана из РФ, носит характер пиара, пишет РИА Новости.
Такое мнение выразил главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Сам законопроект он назвал документом, который написан по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». По мнению Уварова, он позволит США до 2028 года закупать уран в том же объеме, что и раньше.
Законопроект о запрете импорта российского урана был одобрен американским Сенатом в ночь на 1 мая. Согласно документу, власти страны могут продолжать закупки до января 2028 года.
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В США одобрили законопроект о запрете импорта российского урана
Сам законопроект он назвал документом, который написан по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». По мнению Уварова, он позволит США до 2028 года закупать уран в том же объеме, что и раньше.
Законопроект о запрете импорта российского урана был одобрен американским Сенатом в ночь на 1 мая. Согласно документу, власти страны могут продолжать закупки до января 2028 года.
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Алёна Самарева