В США одобрили законопроект о запрете импорта российского урана

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Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта обогащенного урана из России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на заявление комитета по энергетике и природным ресурсам американского законодательного органа.
Стоит отметить, что сенаторы Джо Манчин, Джон Баррассо и Джим Риш единогласно поддержали принятие инициативы H.R. 1042, запрещающая ввоз этого ресурса в Штаты.
После принятия документа в верхней палате Конгресса США документ отправится на подпись президенту государства Джо Байдену.
РФ — крупнейший поставщик урана для США, который обеспечивает практически четверть всего топлива, используемого в государстве. В обмен на уран Москва получает порядка 1 миллиарда долларов ежегодно.
Ранее в Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После принятия документа в верхней палате Конгресса США документ отправится на подпись президенту государства Джо Байдену.
РФ — крупнейший поставщик урана для США, который обеспечивает практически четверть всего топлива, используемого в государстве. В обмен на уран Москва получает порядка 1 миллиарда долларов ежегодно.
Ранее в Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак