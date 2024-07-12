Профайлер Давыдов объяснил кривляния Мелони цитатой из Шекспира

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Профайлер Денис Давыдов объяснил кривляния премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время саммита НАТО в США презрением к мероприятию.
«Увидев, как Мелони корчит рожицы, цитата Шекспира адаптировалась под ситуацию: «В моих глазах ты видел глупость, ответом был изгиб бровей». Презрение и отвращение к обсуждаемой теме зафиналилось неуверенностью — она пыталась подобрать формулировки или аргументы, но не смогла — и молчаливой адаптацией через закатывание и сведение к переносице глаз», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Давыдов.
Ранее сообщалось, что эксперты, политические обозреватели и журналисты, обсуждая саммит в Швейцарии, отмечали, что наиболее резко прозвучала речь премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая якобы говорила, что Запад заставит Россию сдаться.
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