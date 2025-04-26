ERR: Трамп сообщил президенту Эстонии Карису, что решение по украинскому конфликту близко

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент Эстонии Алар Карис спросил лидера США Дональда Трампа о том, как протекает процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал ERR.
Президенты Соединенных Штатов Америки и Эстонии поговорили после похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Со слов Кариса, во время беседы он попросил Дональда Трампа не отказываться от роли посредника в переговорах.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме.
Французский лидер подчеркнул, что Киев подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня. Владимир Зеленский намерен сотрудничать для достижения мирных целей, уточнил Эммануэль Макрон.
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«Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским», — обратил внимание глава Эстонии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме.
Французский лидер подчеркнул, что Киев подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня. Владимир Зеленский намерен сотрудничать для достижения мирных целей, уточнил Эммануэль Макрон.
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Ольга Енгалычева