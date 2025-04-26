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ERR: Трамп сообщил президенту Эстонии Карису, что решение по украинскому конфликту близко

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент Эстонии Алар Карис спросил лидера США Дональда Трампа о том, как протекает процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал ERR.
Президенты Соединенных Штатов Америки и Эстонии поговорили после похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Со слов Кариса, во время беседы он попросил Дональда Трампа не отказываться от роли посредника в переговорах.

«Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским», — обратил внимание глава Эстонии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме.

Французский лидер подчеркнул, что Киев подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня. Владимир Зеленский намерен сотрудничать для достижения мирных целей, уточнил Эммануэль Макрон.

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#украина
#владимир зеленский
#россия
#сво
Макрон поделился подробностями встречи с Зеленским в Риме
Макрон: Украина готова остановить боевые действия
26 апреля 2025, 22:24

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме.
Французский лидер подчеркнул, что Киев подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня. Владимир Зеленский намерен сотрудничать для достижения мирных целей, уточнил Эммануэль Макрон.

«Украина готова остановить боевые действия и намерена работать совместно с американскими и европейскими партнерами для реализации этого шага», — обратил внимание президент Франции.

Эммануэль Макрон отметил, что он и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разделяют одну цель — урегулирование украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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Зеленского назвали «голым королём» после поражения в Курской области
Мирошник: Зеленский пытается выторговать что-то в обмен на Курскую область
26 апреля 2025, 21:41

Владимир Зеленский

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал Владимира Зеленского «голым королём» из-за поражения в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Мирошник подчеркнул, что освобождение приграничного региона скажется на международных процессах. Он добавил, что на попытки Зеленского что-то выторговать в обмен на территории в Курске поставлен жирный крест. Посол отметил, что это ослабляет не только его позиции, но и варианты урегулирования конфликта.

Мирошник также добавил, что Украина не сможет компенсировать потери своей армии, а Зеленский в итоге стал «голым королём», который всё ещё продолжает обещать Западу победу над Россией.

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#украина
#посол
#владимир зеленский
#курская область
#всу
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ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей олимпийского чемпиона Большунова под Брянском
ВСУ уничтожили дом родителей олимпийского чемпиона Большунова в Брянской области
26 апреля 2025, 19:53

Александр Большунов (фото: Instagram* @san_sanych_skigonki)

ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» писал, что в минувшую пятницу ВСУ обстреляли село Подывотье Брянской области осколочным боеприпасом, в результате чего дом родителей Большунова полностью сгорел.

Бородавко подчеркнул, что родители лыжника давно не жили в этом доме, поэтому при ударе никто не пострал.

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Путин подтвердил готовность к диалогу с Украиной без предварительных условий
26 апреля 2025, 17:43

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне Путин провёл встречу с Уиткоффом, своим помощником Юрием Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой указал на готовность российской стороны возобновить переговорный процесс с Украиной без предварительных условий.

Песков подчеркнул, что ранее президент неоднократно заявлял об этом.

По итогам переговоров Ушаков подчеркнул, что беседа со спецпредставителем Дональда Трампа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по урегулированию украинского конфликта, но и по иным международным вопросам. Москва и Вашингтон продолжат диалог, добавил помощник президента.

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#россия
#сша
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#политика
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В Генштабе ВС РФ подтвердили участие бойцов из КНДР в обороне Курской области
26 апреля 2025, 15:21

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтвердил участие северокорейских войск в освобождении Курской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».
Ранее в этот день Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.

Начальник Генштаба российской армии подчеркнул, что солдаты корейской армии совместно с бойцами ВС РФ держали оборону Курской области. Военнослужащие КНДР показали профессионализм при выполнении боевых заданий, а также проявили стойкость и отвагу, добавил Герасимов.

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