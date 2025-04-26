Макрон поделился подробностями встречи с Зеленским в Риме

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме.
Французский лидер подчеркнул, что Киев подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня. Владимир Зеленский намерен сотрудничать для достижения мирных целей, уточнил Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон отметил, что он и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разделяют одну цель — урегулирование украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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«Украина готова остановить боевые действия и намерена работать совместно с американскими и европейскими партнерами для реализации этого шага», — обратил внимание президент Франции.
Эммануэль Макрон отметил, что он и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разделяют одну цель — урегулирование украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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Ольга Енгалычева