Владимир Зеленский
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал Владимира Зеленского «голым королём» из-за поражения в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Мирошник подчеркнул, что освобождение приграничного региона скажется на международных процессах. Он добавил, что на попытки Зеленского что-то выторговать в обмен на территории в Курске поставлен жирный крест. Посол отметил, что это ослабляет не только его позиции, но и варианты урегулирования конфликта.
Мирошник также добавил, что Украина не сможет компенсировать потери своей армии, а Зеленский в итоге стал «голым королём», который всё ещё продолжает обещать Западу победу над Россией.
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Мирошник также добавил, что Украина не сможет компенсировать потери своей армии, а Зеленский в итоге стал «голым королём», который всё ещё продолжает обещать Западу победу над Россией.
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Анастасия Чинкова