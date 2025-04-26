Зеленского назвали «голым королём» после поражения в Курской области

ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.