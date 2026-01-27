27 января 2026, 22:08

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Телеканал RT вызывает панику у европейских правительств из-за того, что освещает события, происходящие в Европе. Об этом в интервью Euronews Next рассказал профессор Лондонского университета Бен О'Лофлин.





По его словам, RT всегда информирует о протестах, происходящих в столицах стран Европы, указывая на недовольство граждан. Такие митинги указывают на то, что их политика работает плохо.





«Они считают, что RT превращает информацию в оружие против самих этих правительств. Паника усиливается вдвойне, поскольку вызовы демократии существовали даже без иностранной манипуляции», — отметил О'Лофлин.