Профессор Бен О'Лофлин: RT вызывает панику у европейских лидеров
Телеканал RT вызывает панику у европейских правительств из-за того, что освещает события, происходящие в Европе. Об этом в интервью Euronews Next рассказал профессор Лондонского университета Бен О'Лофлин.
По его словам, RT всегда информирует о протестах, происходящих в столицах стран Европы, указывая на недовольство граждан. Такие митинги указывают на то, что их политика работает плохо.
«Они считают, что RT превращает информацию в оружие против самих этих правительств. Паника усиливается вдвойне, поскольку вызовы демократии существовали даже без иностранной манипуляции», — отметил О'Лофлин.
Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска также заявлял, что Запад боится RT из-за правды, которую показывает телеканал. По его словам, западные политики без стеснения выдают ложь, нацеленную на население. Однако в последние годы многие уже начали лучше осознавать реальность.