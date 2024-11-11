В Кремле ответили, открыт ли Путин для контактов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Глава государства Владимир Путин открыт для контактов, если западные страны просигнализируют, надо ждать, проинформировал журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Совсем недавно на Валдайском форуме президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, переговоров... Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит их надо дождаться. Пока не было», — прокомментировал Песков.
Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что «подходящее время» для беседы с Путиным по телефону скоро придет.
Ранее Песков опроверг сообщения The Washington Post о якобы телефонных переговорах Путина с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Читайте также:
Белоруссия официально стала партнером БРИКС
Стали известны намерения Трампа в отношении принца Гарри
Угрожал военными и призвал прислушаться к совету: в США сообщили о звонке Трампа Путину, что они обсуждали
Никита Кротов