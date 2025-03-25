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Украинский конфликт мог бы вообще не начаться, если бы Киев сохранил нейтралитет, а не стремился вступить в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
В своей социальной сети Х он написал, что начало сегодняшнему противостоянию было положено ещё в 2014 году, когда Украина «утратила свой нейтралитет». Именно это и положило начало центробежным процессам в стране и территориальным противоречиям.
По мнению профессора Дизена, если вооружённое противостояние затянется, в дальнейшем это приведёт только к ещё большим территориальным потерям для Украины, не говоря уже о том, что на восстановление экономики страны потребуются долгие годы и огромные средства.
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«Нам нужно закончить эту войну сейчас и положить конец экспансионизму НАТО», — утверждает учёный.
По мнению профессора Дизена, если вооружённое противостояние затянется, в дальнейшем это приведёт только к ещё большим территориальным потерям для Украины, не говоря уже о том, что на восстановление экономики страны потребуются долгие годы и огромные средства.
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Александр Бойцов