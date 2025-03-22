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Союзники Киева готовят некий «гарантийный план» в случае заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Он подразумевает отправку в зону конфликта двух независимых миротворческих контингентов и «материально-техническое присутствие США» в обмен на сделку по редкоземельным минералам.
Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. В публикации отмечается, что, хотя переговоры о перемирии ещё фактически не начались, уже выдвигается пресловутый «гарантийный план».
Согласно информации издания, первый миротворческий контингент будет составлен из военнослужащих азиатских и южноамериканских государств. Его разместят вдоль российско-украинской границы. Во вторую группу миротворцев войдут подразделения из стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». Эти части союзники Киева предлагают разместить в районе западных границ Украины — с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.
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«План, который разворачивается по оси Нью-Йорк — Брюссель — Киев — Москва», — уточняют авторы статьи.
Согласно информации издания, первый миротворческий контингент будет составлен из военнослужащих азиатских и южноамериканских государств. Его разместят вдоль российско-украинской границы. Во вторую группу миротворцев войдут подразделения из стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». Эти части союзники Киева предлагают разместить в районе западных границ Украины — с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.
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Александр Бойцов