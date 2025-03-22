Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Repubblica: Обсуждается возможность отправки миротворцев из Азии и Южной Америки

Repubblica: Обсуждается возможность отправки миротворцев из Азии и Южной Америки

Фото: istockphoto/AtK

Фото: istockphoto/AtK

Союзники Киева готовят некий «гарантийный план» в случае заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Он подразумевает отправку в зону конфликта двух независимых миротворческих контингентов и «материально-техническое присутствие США» в обмен на сделку по редкоземельным минералам.
Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. В публикации отмечается, что, хотя переговоры о перемирии ещё фактически не начались, уже выдвигается пресловутый «гарантийный план».

«План, который разворачивается по оси Нью-Йорк — Брюссель — Киев — Москва», — уточняют авторы статьи.

Согласно информации издания, первый миротворческий контингент будет составлен из военнослужащих азиатских и южноамериканских государств. Его разместят вдоль российско-украинской границы. Во вторую группу миротворцев войдут подразделения из стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». Эти части союзники Киева предлагают разместить в районе западных границ Украины — с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.

Читайте также:

Погранслужба Украины усилила авиацией дозоры на границе с Румынией и Венгрией

Китай может отправить миротворцев на Украину – обсуждение с Евросоюзом уже ведётся

Уиткофф: главным вопросом конфликта на Украине является статус новых регионов
#москва
#план
#киев
#переговоры
#граница
Спикер ЗАЭС Яшина: Станция является и всегда была российской собственностью
22 марта 2025, 17:48

Фото: istockphoto/martin_

Запорожская атомная электростанция принадлежит только и исключительно России. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Таким образом она прокомментировала заявления о возможной передаче украинским руководством контроля над ЗАЭС администрации президента США Дональда Трампа. Электростанция находится в правовом поле и собственности России, подчеркнула спикер ЗАЭС.

«Рассуждать об управлении нашей станцией кем-то другим по меньшей мере странно», — отметила Яшина.

Она также напомнила о существовании экономического аспекта вопроса. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, за эксплуатацию станции отвечает совершенно конкретное акционерное общество, заключила представитель ЗАЭС.

Читайте также:

США хотят «прибрать к рукам» Запорожскую АЭС: где она находится, кто ее построил, и зачем нужна Вашингтону

«Застал врасплох»: WP — о реакции Киева на идею Трампа взять под контроль украинские АЭС

Команда Зеленского отвергла идею Трампа о передаче США Запорожской АЭС
#сша
#общество
#станции
#заэс
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Погранслужба Украины усилила авиацией дозоры на границе с Румынией и Венгрией
22 марта 2025, 17:20

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Государственная пограничная служба Украины усилила охрану своих рубежей в Закарпатской области на участках границы с Румынией и Венгрией. Для дополнительного патрулирования привлечена даже авиация.
Об этом сотрудники регионального отделение украинской погранслужбы написали на странице ведомства в социальной сети. Уточняется, что участок границы, потребовавший выделения дополнительных сил и средств, находится в зоне ответственности Мукачёвского пограничного отряда.

По сообщению украинских пограничников, для патрулирования будет использоваться как беспилотная, так и пилотируемая авиация. Предполагается, что данные меры снизят количество правонарушений и позволят оперативно реагировать на угрозы безопасности.

Конкретные причины столь радикальных действий не называются. Однако известно, что именно этот участок границы наиболее активно используется для нелегального выезда из страны.

Читайте также:

В воронежском изоляторе украинцы голодают, чтобы не быть отправленными на родину

На Украине стала известна стоимость «белого билета» для отсрочки от мобилизации

На Украине задержали словака за нелегальную переправку украинцев через границу
#участок
#данные
#авиация
#страны
#меры
#сотрудники
#украина
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: На фоне ударов ВСУ по энергетике у РФ есть право на симметричный ответ
22 марта 2025, 16:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российская сторона оставляет за собой право на симметричный ответ на фоне продолжающихся ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В своём официальном комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, она напомнила, что Киев на словах поддержал инициативу США о моратории на нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры. На самом деле атаки нацистского режима продолжаются. Совсем свежие примеры нефтебаза на Кубани и газоизмерительная станция «Суджа».

Киев такими действиями в очередной раз демонстрирует свою полную недоговороспособность, продолжила спикер российского МИД. В случае продолжения этой деструктивной линии Россия оставляет за собой полное право на ответные меры, в том числе симметричные, заключила Мария Захарова.

Читайте также:

«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»

Бои в Курской и Белогородской областях, взятие поселка Шевченко: последние новости СВО на 22 марта

Захарова: Украина нарушила предложенные США условия по прекращению огня с РФ
#сша
#россия
#станция
#мид
#мария захарова
#меры
#право
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не стоит слушать этот бред»: Константинов отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Константинов: Спустя истекшие 11 лет Крым сильно удивит украинцев
22 марта 2025, 15:23

Фото: istockphoto/possum1961

Украинцы, вдруг надумавшие посетить Крым, не узнали бы полуостров — настолько разительно он изменился за последние 11 лет. Такое мнение высказал глава парламента российского региона Владимир Константинов.
Так он отреагировал на слова просроченного украинского президента, сказанные во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре. По словам киевского лидера, «Крым умирает», так как вся логистика была завязана на Украину. Также, если цитировать далее, на полуострове уже 11 лет «нет никакого туризма».

«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то они с удивлением для себя не узнают полуостров», — сказал парламентарий в разговоре с РИА Новости.

По мнению Константинова, Крым за эти годы стал примером эффективного и динамичного развития территории. «Умирающую» территорию после возвращения в состав России посетили свыше 67 миллионов туристов и полуостров остаётся одним из самых востребованных направлений для отдыха.

Читайте также:

«Возвращаем статус»: Крымский депутат Жиленко опроверг ложь Зеленского о полуострове

Уиткофф: главным вопросом конфликта на Украине является статус новых регионов

Уиткофф: встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие месяцы
#крым
#новости
#зеленский
#туризм
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ предупредил Японию о мерах в ответ на размещение ракет США на Кюсю
22 марта 2025, 14:52

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Москва разработает соответствующие ответные меры в случае размещения американских ракет средней дальности на территории Японии. Причём Токио об этом неоднократно предупреждали.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила директор 3-го департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева. Она подчеркнула, что Москва ни в коей мере не подвергает сомнению право других стран укреплять свою безопасность. Но и собственная обороноспособность должна оставаться на высоком уровне, особенно в свете исходящих со стороны Японии угроз, подчеркнула дипломат.

«Размещение американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, отнюдь не способствует поддержанию стабильности, мира и безопасности», — отметила глава департамента МИД.

Конкретное содержание ответных шагов будет должным образом проработано по линии компетентных ведомств в полном соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и интересами России, заключила Людмила Воробьёва.

Читайте также:

Китай может отправить миротворцев на Украину – обсуждение с Евросоюзом уже ведётся

МИД: Россия обеспокоена количеством участников учений НАТО в Азии

Уиткофф: Путин — очень умный человек, что свойственно бывшим сотрудникам КГБ
#москва
#безопасность
#мид
#регион
#право
#дипломат
#рф
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате