Профессор Еремина: Европа медленно сползает в кризис из-за конфликта на Украине

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Европа постепенно сползает в кризис из-за финансовых потерь, вызванных решением поддерживать Киев в украинском конфликте. Об этом заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, комментируя слова президента Республики Сербской Милорада Додика о многомиллиардных потерях европейских стран из-за конфликта на Украине.
Она подчеркнула, что назвать точные цифры не получится из-за отсутствия данных и большого количества параметров, в том числе недополученной прибыли, нереализованной выгоды, инфляции и деловой активности.
Тем временем член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн признал, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к серьезному росту цен на газ уже в этом месяце. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что в первую очередь пострадают беднейшие слои населения.
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«Даже по этим критериям можно говорить о сокращении объемов инвестиций, о падении уровня доверия финансовым институтам, правительственным решениям, о сокращении вообще деловой активности — то есть нет развития. <…> Наибольшей пострадавшей, конечно, является Германия. Немецкая экономика, которая ухнула буквально в яму», — поделилась эксперт в беседе с RT.
Тем временем член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн признал, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к серьезному росту цен на газ уже в этом месяце. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что в первую очередь пострадают беднейшие слои населения.
«В первую очередь это ударит по беднейшим слоям населения Германии, Австрии и других стран Западной Европы, которые могут оказаться не в состоянии оплачивать такие высокие счета за газ. В результате зимой люди рискуют остаться в своих домах и квартирах без отопления», — пояснил немецкий депутат.Читайте также:
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Данил Пономарев