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Признание невозможности победы ВСУ в противостоянии с войсками РФ будет иметь ряд серьёзных последствий. Например, это покажет превосходство ВС России, а также уязвимость стран-членов Североатлантического альянса.
Среди этих реалий профессор назвал, в частности, то, что Россия обладает способностью побеждать в сфере культурных медиа. Также он указал на то, что РФ доказала, что имеет все возможности одерживать победы без помощи и участия третьих государств. Кроме того, Москва в последнее время активно развивает отношения на «азиатском фланге», отметил Фиори в заключение.
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Александр Бойцов