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Профессор фон Хиппель назвал ошибкой выход США из ДРСМД в 2019 году

Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

США совершили серьёзную ошибку, выйдя в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил профессор университета Принстона Франк фон Хиппель в беседе с РИА Новости.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил о том, что ВС РФ произвели удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по оборонному объекту в Днепропетровске. Такой удар был ответом на обстрел ВСУ Курской и Брянской областей 19 ноября с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow.

Фон Хиппель отметил, что считает выход США из ДРСМД ошибкой. Там действительно поступали обвинения в нарушении договора с двух сторон, однако эти проблему нужно было решать путём переговоров, а не разрывом соглашения.



Профессор подчеркнул важность возвращения США и России к контролю над ядерными вооружениями и их сокращения. Также он выразил надежду, что пять ядерных держав (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) будут в дальнейшем придерживаться формулы Рейгана и Горбачёва: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

Также эксперт призвал Россию и США рассмотреть возможность принятия политики «неприменения ядерного оружия первыми», как это сделал Китай.

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#соглашения
#китай
#великобритания
#лавров
Каракаев: комплекс «Орешник» способен поразить цели на всей территории Европы
22 ноября 2024, 20:16

Сергей Каракаев (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Сергей Каракаев сказал, что комплекс «Орешник» имеет возможность поражать цели на всей территории Европы.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в ходе совещания с лидером российского государства обратил внимание, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» имеет возможность поражать цели по всей европейской территории — это выгодно его отличает от иных видов высокоточного оружия большой дальности

В ходе совещания с руководством РВСН президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, в скором времени ракеты будут поставлены на вооружение в РВСН. Глава государства поздравил руководство Минобороны России с успешным испытанием «Орешника».

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#ракеты
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Единственный в России завод СПГ-оборудования остановился из-за санкций США
22 ноября 2024, 20:10

Фото: iStock/Iurii Garmash

Единственный в России завод по производству модулей для сжижения природного газа (СПГ), управляемый «Новатэком», был законсервирован из-за санкций США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на группу наблюдения Земли при Институте государственной политики Пейна в Колорадо.
Отмечается, что речь идёт о предприятии в Мурманской области, на котором собраны две первые производственные линии для проекта «Арктик СПГ-2». Сам проект попал под западные санкции в прошлом году и с тех пор испытывает серьёзные трудности как в производстве СПГ, так и в его продаже на мировом рынке.

С помощью спутниковых снимков специалисты производили оценку интенсивности ночного освещения на предприятии. В первые дни ноября была зафиксирована самая низкая с 2018-2019 годов яркость освещения. В среднем она упала на 75%.

Поскольку завод располагается на севере, поздней осенью освещение требуется в течение всех суток, поэтому достаточно легко определить активность на предприятии по его освещению.

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#спг
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#сша
#завод
#освещение
#специалисты
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Путин: «Орешник» — это не модернизация старых систем, а новая разработка
22 ноября 2024, 20:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ракетный комплекс «Орешник» — это не модернизация старых систем, а самая современная, новейшая разработка российских военных инженеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит в Кремле совещание, в котором принимают участие представители руководства министерства обороны, военно-промышленного комплекса страны, а также разработчики ракетных вооружений.

Российский лидер также добавил, что средств перехвата баллистических ракет средней дальности «Орешник» в мире на сегодняшний день не существует. Испытания этого современного средства вооружения будут продолжены, однако решение о серийном производстве ракет уже практически принято. «Орешник» будет на регулярной основе пополнять арсеналы российских ракетных войск стратегического назначения.

Все проектировщики и создатели ракетного комплекса «Орешник» будут представлены к государственным наградам, заключил Владимир Путин.

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#испытания
#владимир путин
#совещание
#страны
#лидер
#вооружения
#ракета
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Foreign Affairs: трансатлантический союз США и Европы достиг критической точки
22 ноября 2024, 19:51

Фото: iStock/ FilipBjorkman

Трансатлантический союз Вашингтона и Европы десятки лет существовал для безопасности европейских стран, но сейчас отношения государств достигли критической точки, рассказал Foreign Affairs.
«Существует серьезный риск того, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом активность США в Европе резко снизится», — сообщили в статье под заголовком «У Европы кончилось время».

В материале отмечается, что Европе стоит быстрее начать обеспечивать собственную безопасность своими силами.

При том подчёркивается, что в Соединённых Штатах Америки уже много лет зрело недовольство вкладом европейской стороны в трансатлантические отношения. Авторы статьи убеждены, что страны Европы потратили это время впустую вместо того, чтобы налаживать отношения с Вашингтоном и улучшать собственную оборону.

Ранее газета The Guardian написала, что последние события в зоне конфликта на Украине установят новый статус-кво перед приходом к власти в США Дональда Трампа.

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#безопасность
#страны
#отношения
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НАТО в полной мере включились в конфликт на Украине, заявил Медведев
22 ноября 2024, 19:13

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Страны НАТО, по сути, в полной мере включились в конфликт на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Политик подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса даёт Украине конкретные цели на территории России и управляет действиями ракет западного производства.

Медведев отметил, что в случае развития конфликта по эскалационному сценарию невозможно исключить ничего. Входящие в НАТО государства, предоставляющие вооружение и финансирование Украине, в полной мере включились в украинский конфликт.

При этом Медведев добавил, что они воюют напрямую, а не только за счёт осуществления поставок.

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#нато
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#россия
#конфликт
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Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе
22 ноября 2024, 19:09

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Новейшая российская ракета «Орешник» имеет зону поражения, которая охватывает всю Европу. Она может достичь любой цели на континенте при запуске с юго-запада России, откуда её запустили по Украине.
Об этом сообщает британская газета The Guardian. Авторы публикации ссылаются на мнение аналитиков в США и Великобритании, которые указали, что, по их мнению, ракета, запущенная по заводу «Южмаш» на Украине была экспериментальной ядерной баллистической ракетой средней дальности.

По мнению экспертов, эта ракета имеет теоретическую дальность полёта менее 3417 миль (5500 км), что достаточно для того, чтобы достичь Европы. В материале также приводятся слова научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, который заявил, что значимость запуска «Орешника» заключается именно в том, что этот тип ракет способен нести ядерное оружие.

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#сша
#оружие
#мнение
#ракета
#ядерное оружие
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Захарова сыронизировала об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху
Захарова: РФ ждет мер от США и ЕС в связи с угрозой Тома Коттона
22 ноября 2024, 19:09

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала, что ждёт ответа со стороны стран Европы и президента США на угрозы американского сенатора Тома Коттона после выдачи ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра и экс-главы Минобороны Израиля.
Накануне МУС выдал ордеры на арест премьера Израиля Бильямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе.

Захарова в своём Telegram-канале привела заявление сенатора Коттона, который после выдачи ордера назвал МУС «пародией на правосудие», а прокурора суда Карима Хана – «ненормальным фанатиком».

Также американский сенатор напомнил, что по закону МУС, принятому в США в 2002 году, президент страны имеет право использовать любые средства для освобождения американских или союзных Штатам деятелей, которые были арестованы в соответствии с решением МУС.

Захарова выдвинула три ироничных пункта, которые она ждёт от стран Европы и президента США: высылка американских дипломатов из Гааги и других стран Евросоюза в знак солидарности, выступления премьер-министра Великобритания с заявлением о «хайли-лайкли» угрозе жизни Хана и заявления Байдена о поддержке Нидерландов как союзников НАТО.

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#нато
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Испания готовит план гражданской обороны на случай военных рисков
22 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Правительство Испании готовит первый специальный национальный план гражданской обороны на случай рисков, связанных с военными действиями. Об этом пишет местная газета 20minutos.
Отмечается, что первый специальный план по защите населения на случай начала военных действий является частью 2-й Национальной стратегии гражданской обороны. Это пятилетняя инициатива, которая была одобрена Советом нацбезопасности 15 октября. В ближайшее время она будет опубликована «Официальном государственном вестнике».

Издание пишет, что власти Испании в ходе подготовки плана опираются на пример других европейских государств, в частности, Финляндии, Норвегии и Швеции, которые уже приступили к распространению среди своего населения рекомендаций по действиям в случае военного конфликта.

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#конфликт
#война
#операции
#население
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Минюст внёс бывшего депутата Шеина* в реестр иноагентов
22 ноября 2024, 18:21

Олег Шеин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов политика, бывшего депутат Государственной думы Олега Шеина. Новый список иноагентов опубликован ведомством в пятницу, 22 ноября.
По данным Минюста, Шеин* участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Также политик распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых руководством страны.

Кроме Шеина*, список иноагентов также пополнил Вадим Ваганов*, который распространял фейковую информацию об избирательной системе в России. Сам он является сотрудником проекта, включённого в реестр иноагентов.

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Стали известны детали признания Понасенкова* иноагентом


* Признан иноагентом в РФ
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