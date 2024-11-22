Профессор фон Хиппель назвал ошибкой выход США из ДРСМД в 2019 году

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США совершили серьёзную ошибку, выйдя в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил профессор университета Принстона Франк фон Хиппель в беседе с РИА Новости.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил о том, что ВС РФ произвели удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по оборонному объекту в Днепропетровске. Такой удар был ответом на обстрел ВСУ Курской и Брянской областей 19 ноября с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow.
Фон Хиппель отметил, что считает выход США из ДРСМД ошибкой. Там действительно поступали обвинения в нарушении договора с двух сторон, однако эти проблему нужно было решать путём переговоров, а не разрывом соглашения.
Профессор подчеркнул важность возвращения США и России к контролю над ядерными вооружениями и их сокращения. Также он выразил надежду, что пять ядерных держав (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) будут в дальнейшем придерживаться формулы Рейгана и Горбачёва: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».
Также эксперт призвал Россию и США рассмотреть возможность принятия политики «неприменения ядерного оружия первыми», как это сделал Китай.
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Фон Хиппель отметил, что считает выход США из ДРСМД ошибкой. Там действительно поступали обвинения в нарушении договора с двух сторон, однако эти проблему нужно было решать путём переговоров, а не разрывом соглашения.
Профессор подчеркнул важность возвращения США и России к контролю над ядерными вооружениями и их сокращения. Также он выразил надежду, что пять ядерных держав (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) будут в дальнейшем придерживаться формулы Рейгана и Горбачёва: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».
Также эксперт призвал Россию и США рассмотреть возможность принятия политики «неприменения ядерного оружия первыми», как это сделал Китай.
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Анастасия Чинкова