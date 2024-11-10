«Украине по-настоящему крышка»: в США сделали неожиданное заявление

Министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо отметил, что республика ценит взаимоуважение в отношениях с Россией, которая никогда не была ни рабовладельческой страной, ни страной-колонизатором. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о различиях в подходах к сотрудничеству на Западе и в России. По его словам, в отношениях с западными странами, в свою очередь, присутствует наследие рабства и колонизации.