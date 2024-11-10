«Украине по-настоящему крышка»: в США сделали неожиданное заявление

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Большинство американцев с легкостью забудет об Украине и перевернет эту страницу истории, если победитель президентских выборов в США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорятся о разделе ее территорий и нейтральном статусе. Таким мнением поделился профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для журнала Foreign Policy. По его словам, в таком случае Трамп будет считать завершение украинского конфликта своей заслугой.
«Если президент России Владимир Путин согласится на постоянный раздел и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся. Трамп в таком случае припишет себе завершение конфликта», — говорится в материале.Профессор считает, что Трамп скорее всего скинет поддержку Украины на плечи Европы и может просто лишить Киев помощи от США.
«Украине по-настоящему крышка», — резюмировал Уолт.Читайте также:
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