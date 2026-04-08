Профессор Маранди назвал согласие США на прекращение огня «капитуляцией»
Согласие Белого дома на прекращении огня указывает, на чьей стороне находится сила. Такое заявление сделал профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.
Напомним, президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, Иран согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе, а США получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров.
«Уже то, что Трампу пришлось пойти на иранское предложение, а Иран американское отверг, свидетельствует, у кого сила», — приводит RT слова Маранди.
Он назвал эти действия США «капитуляцией», подчеркнув, что до начала конфликта Тегеран не брал плату за проход судов через Ормузский пролив.
В свою очередь, специалист Института Ближнего Востока и эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов заявил в разговоре с URA.RU, что в конфликте на Ближнем Востоке победил Иран, а Штаты стали посмешищем.
«Для Ирана победа — это выстоять. Он это сделал. Была большая драка, он очень сильно избит, но его не положили на лопатки. Иран отбил все ценности, которые у него были. Более того, он заканчивает конфликт с выгодой», — сказал эксперт.
Трамп, по его словам, фактически подарил Тегерану контроль над Ормузским проливом. В этой связи Иран сможет получать до 64 млрд долларов за прохождение танкеров. Президент США не смог добиться ни одной из поставленных целей в операции против Ирана.
«США давно не выглядели таким посмешищем», — заключил Балмасов.