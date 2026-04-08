Профессор Маранди назвал согласие США на прекращение огня «капитуляцией»

08 апреля 2026, 19:30

Согласие Белого дома на прекращении огня указывает, на чьей стороне находится сила. Такое заявление сделал профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.





Напомним, президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, Иран согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе, а США получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров.





«Уже то, что Трампу пришлось пойти на иранское предложение, а Иран американское отверг, свидетельствует, у кого сила», — приводит RT слова Маранди.

«Для Ирана победа — это выстоять. Он это сделал. Была большая драка, он очень сильно избит, но его не положили на лопатки. Иран отбил все ценности, которые у него были. Более того, он заканчивает конфликт с выгодой», — сказал эксперт.

«США давно не выглядели таким посмешищем», — заключил Балмасов.