Стало известно, когда НАТО введёт свои войска на Украину

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Полковник в запасе Левон Арзанов считает, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину уже к лету текущего года. Его словам передаёт URA.RU.
«На такой шаг НАТО пойдет, если Россия не расправится с украинскими войсками до начала летней кампании», — считает Арзанов.
При этом он также уверен, что страны Запада не ограничатся поставками вооружений Киеву. По его мнению, чем хуже будет положение украинской армии на поле боя, тем больше Запад будет поставлять оружия. Арзанов подчеркнул, что поставки западной помощи будут только нарастать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.
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