Зеленский раскрыл, когда Украина вступит в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет присоединиться к блоку НАТО после победы в конфликте. Его слова приводит издание «Украинская правда».
Он сообщил, что вооруженный конфликт с Россией продолжается из-за того, что Украина до сих пор не является членом альянса. По его мнению, присоединение страны к НАТО является политическим вопросом, решение по которому зависит от ряда государств.
Чтобы Украины взяли в НАТО, нужна победа, заявил глава киевского режима.
Прежде о возможности присоединения Украины к альянсу высказалась постпред США при НАТО Джулианн Смит. Она заявила, что в настоящее время Украину в НАТО не примут, но разрабатывается план, который позволит стране стать ближе к блоку.
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Чтобы Украины взяли в НАТО, нужна победа, заявил глава киевского режима.
Прежде о возможности присоединения Украины к альянсу высказалась постпред США при НАТО Джулианн Смит. Она заявила, что в настоящее время Украину в НАТО не примут, но разрабатывается план, который позволит стране стать ближе к блоку.
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Анастасия Хохлова