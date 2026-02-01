Достижения.рф

Профессор Миршаймер: Трамп не заинтересован в том, чтобы задирать КНР и РФ

Фото: iStock/Pridannikov

Американский лидер Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы задирать Китай и Россию. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.



Напомним, Миршаймер ранее записал видео с лекцией, в которой он разобрал причины конфликта на Украине, возложив вину на страны Запада. Ролик набрал 30 млн просмотров.

«Президенту США нравится задирать европейцев и помыкать игроками послабее и поменьше. При этом оба своих срока он прикладывает усилия, чтобы улучшить отношения с русскими», — приводит RT слова Миршаймера.

Ранее стало известно, что Трамп повесил в Белом доме фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сделанную во время встречи в Анкоридже. Известно, что снимок висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло президентской резиденции с жилыми покоями.
Элина Позднякова

