Профессор Миршаймер: Трамп не заинтересован в том, чтобы задирать КНР и РФ

01 февраля 2026, 14:15

Фото: iStock/Pridannikov

Американский лидер Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы задирать Китай и Россию. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.





Напомним, Миршаймер ранее записал видео с лекцией, в которой он разобрал причины конфликта на Украине, возложив вину на страны Запада. Ролик набрал 30 млн просмотров.





«Президенту США нравится задирать европейцев и помыкать игроками послабее и поменьше. При этом оба своих срока он прикладывает усилия, чтобы улучшить отношения с русскими», — приводит RT слова Миршаймера.