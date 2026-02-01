Трамп потребовал арестовать Обаму из-за «связи с Россией»

01 февраля 2026, 04:59

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп призвал незамедлительно арестовать своего предшественника Барака Обаму по обвинениям в сотрудничестве с Россией. Об этом пишет журнал The American Conservative.