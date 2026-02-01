Трамп потребовал арестовать Обаму из-за «связи с Россией»
Президент США Дональд Трамп призвал незамедлительно арестовать своего предшественника Барака Обаму по обвинениям в сотрудничестве с Россией. Об этом пишет журнал The American Conservative.
Как отмечается в публикации, американский лидер заявил о попытке государственного переворота со стороны Обамы во время президентских выборов 2016 года. По словам нынешнего главы Белого дома, его предшественник якобы позволил России вмешаться в избирательный процесс, дестабилизировав его.
Трамп обнародовал свои обвинения через социальную сеть Truth Social. Он утверждает, что глава Национальной разведки США Тулси Габбард располагает сотней секретных документов. Эти материалы, как заявляет президент, подтверждают причастность экс‑главы государства к фабрикации ложных обвинений против него.
По оценке журналистов The American Conservative, в последние дни президент США заметно активизировал усилия по привлечению к ответственности своих политических оппонентов, участвовавших в выборах 2016 года.
Читайте также: