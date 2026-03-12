Профессор MIT Постол: война в Иране станет началом конца доминирования США

12 марта 2026, 14:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

У США нет необходимого количества ракет, чтобы продолжать военную кампанию в Иране в заданном изначально темпе. Такое заявление сделал в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом эксперт по международной безопасности, почетный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.





По его словам, США производят в год около 80 крылатых ракет. За несколько дней ударов по Ирану было использовано столько боеприпасов, сколько произвели за 10 лет.





«Мы не сможем продолжать в том же духе. Весь этот бред, который звучит из уст министра войны Хегсета и президента Трампа, — полная чушь. Такая интенсивность атак на Иран, наверное, не может поддерживаться больше чем пару недель», — приводит RT слова Постола.

«Иран еще не сказал своего последнего слова. Запас ракет у них достаточный. Война в Персидском заливе продолжается только вторую неделю, но уже появились серьезные проблемы, представляющие угрозу для мировой экономики. Цены на углероды взлетели, и это начинает лихорадить весь мир», — отметил Липовой.