Профессор MIT Постол: война в Иране станет началом конца доминирования США
У США нет необходимого количества ракет, чтобы продолжать военную кампанию в Иране в заданном изначально темпе. Такое заявление сделал в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом эксперт по международной безопасности, почетный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.
По его словам, США производят в год около 80 крылатых ракет. За несколько дней ударов по Ирану было использовано столько боеприпасов, сколько произвели за 10 лет.
«Мы не сможем продолжать в том же духе. Весь этот бред, который звучит из уст министра войны Хегсета и президента Трампа, — полная чушь. Такая интенсивность атак на Иран, наверное, не может поддерживаться больше чем пару недель», — приводит RT слова Постола.
Он добавил, что война в Иране покажет неспособность США продолжать боевые действия также интенсивно, как в начале американо-израильской агрессии против Тегерана.
Тем временем председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил Общественной Службе Новостей, что война на Ближнем Востоке пошла не по плану Израиля и США, которые рассчитывали блицкриг.
Иран смог выстоять первые дни массированных налетов и начал наносить ответные очень чувствительные удары, более половины которых достигли целей. Война начала приобретать затяжной характер.
«Иран еще не сказал своего последнего слова. Запас ракет у них достаточный. Война в Персидском заливе продолжается только вторую неделю, но уже появились серьезные проблемы, представляющие угрозу для мировой экономики. Цены на углероды взлетели, и это начинает лихорадить весь мир», — отметил Липовой.
Он подчеркнул, что Иран оказался непростым противником для США, которого победить с ходу не удалось.