Профсоюзы призвали освободить от НДФЛ получающих зарплату в размере МРОТ

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Граждане России, которые получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), должны быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Иными словами, ставка НДФЛ для них должна быть нулевой.
С такой инициативой выступает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом в разговоре с ТАСС рассказала заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
В качестве аргумента в пользу этой идеи она провела аналогию с налогом на прибыль — предприниматели не платят его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так же и работник не должен платить налог с той суммы, которая лишь возмещает затраты его рабочей силы, в первую очередь физиологические.
Кроме того, профсоюзы полагают, что МРОТ должен быть увязан с минимальным потребительским бюджетом. Он, в отличие от прожиточного минимума, является бюджетом более высокого уровня и только он способен обеспечить нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей силы.
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В качестве аргумента в пользу этой идеи она провела аналогию с налогом на прибыль — предприниматели не платят его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так же и работник не должен платить налог с той суммы, которая лишь возмещает затраты его рабочей силы, в первую очередь физиологические.
Кроме того, профсоюзы полагают, что МРОТ должен быть увязан с минимальным потребительским бюджетом. Он, в отличие от прожиточного минимума, является бюджетом более высокого уровня и только он способен обеспечить нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей силы.
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Александр Бойцов