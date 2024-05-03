Проговорились: Запад открыто заявил о войне против России руками Украины

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова финских политиков, в частности директора Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, о необходимости ограничить доступ РФ к Калининграду полным абсурдом и подлостью.