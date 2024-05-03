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Запад воюет против России руками украинцев, на что указывает заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне агентство Reuters опубликовало интервью с Кэмероном, в ходе которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. После этого новость была отозвана для «пересмотра некоторых деталей сообщения». Новая версия была опубликована в 00:00 мск без каких-либо изменений.
По словам Захаровой, опубликованный материал вызвал страшный шум в мировых СМИ, поскольку западным политиком впервые так открыто было заявлено, что Запад ведёт неприкрытую войну против России руками украинских военных.
Также представитель МИД напомнила о намёке на подготовку Киевом атаки на Крымский мост от постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы и от посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса. А также о заявлении главы МИД Латвии Байбы Браже о якобы имеющемся праве Украины атаковывать российские объекты.
Всё это, по словам Захаровой, указывает не просто на финансирование террористической деятельности украинской армии, а на то, что западные политики уже думают, как террористы.
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По словам Захаровой, опубликованный материал вызвал страшный шум в мировых СМИ, поскольку западным политиком впервые так открыто было заявлено, что Запад ведёт неприкрытую войну против России руками украинских военных.
Также представитель МИД напомнила о намёке на подготовку Киевом атаки на Крымский мост от постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы и от посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса. А также о заявлении главы МИД Латвии Байбы Браже о якобы имеющемся праве Украины атаковывать российские объекты.
Всё это, по словам Захаровой, указывает не просто на финансирование террористической деятельности украинской армии, а на то, что западные политики уже думают, как террористы.
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Анастасия Чинкова