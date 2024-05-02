В ГД предложили уничтожить киевский режим после шуток об атаках на Крымский мост

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости уничтожить киевский режим после шуток про новые атаки на Крымский мост.
«Украинский недодипломат намекает на новые атаки по Крымскому мосту, и ему, очевидно, это представляется смешным, хотя, напомню, во время предыдущих нападений гибли только мирные туристы. Это кровавый и деструктивный режим, который скалится, когда видит смерти людей, и чем они массовее, тем больше это его веселит. Поэтому и нужно его уничтожить, вбить все эти шуточки в смеющийся рот», — заявил Журавлев.
По его словам, подобная идеология родилась ровно 10 лет назад в Одессе, когда сожжённых заживо в Доме профсоюзов людей издевательски называли «шашлыком из колорадов».
Депутат подчеркнул, что теперь глава СБУ шутит об убийствах, которые были организованы его подчиненными.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на странице в соцсети Х опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». Каждый тип строения сопровождался соответствующей картинкой. Однако под надписью «Керченские мосты» она отсутствовала.
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