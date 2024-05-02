В ГД предложили уничтожить киевский режим после шуток об атаках на Крымский мост

Важно всерьёз отнестись к позиции экс-лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о трагедии в Одессе, поскольку он был частью этих событий, призвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.