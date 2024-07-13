Пушков: На саммите НАТО Байден подтвердил худшие опасения на свой счёт

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По словам участников саммита НАТО в Вашингтоне, постоянные чудовищные оговорки Джозефа Байдена испортили всё мероприятие. Американский президент подтвердил самые худшие опасения на свой счёт.
Об этом в своём телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, последствия постоянных речевых ляпов главы Белого дома могут оказаться достаточно серьёзными. Дело может дойти до политического мятежа в стане демократов, считает сенатор. Дело в том, что у Байдена чем дальше, тем больше проявляются признаки сенильности — активного старения и ментальных сбоев, заявил Пушков.
В ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне американский лидер, обращаясь к Зеленскому, назвал его «президент Путин». На состоявшейся позже пресс-конференции он назвал вице-президента США КАМАЛУ Харрис «вице-президентом Трампом».
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Александр Бойцов