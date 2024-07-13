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Пушков: На саммите НАТО Байден подтвердил худшие опасения на свой счёт

13 июля 2024, 18:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

По словам участников саммита НАТО в Вашингтоне, постоянные чудовищные оговорки Джозефа Байдена испортили всё мероприятие. Американский президент подтвердил самые худшие опасения на свой счёт.


Об этом в своём телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, последствия постоянных речевых ляпов главы Белого дома могут оказаться достаточно серьёзными. Дело может дойти до политического мятежа в стане демократов, считает сенатор. Дело в том, что у Байдена чем дальше, тем больше проявляются признаки сенильности — активного старения и ментальных сбоев, заявил Пушков.

В ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне американский лидер, обращаясь к Зеленскому, назвал его «президент Путин». На состоявшейся позже пресс-конференции он назвал вице-президента США КАМАЛУ Харрис «вице-президентом Трампом».

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Швеция закрыла дело о взрывах на «Северных потоках»
Премьер Кристерссон: Швеция не нашла виновных по делу «Северных потоков»
13 июля 2024, 18:22

Фото: istockphoto/guteksk7

Швеция не смогла найти виновных в диверсии на нитках газопровода «Северный поток», поэтому следствие прекратило дело. Об этом изданию Time заявил шведский премьер Ульф Кристерссон. По его словам, все случилось в экономической зоне страны, и расследование было официальным.
«Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи. — Прим. ред.) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — сказал Кристерссон.

Вместе с тем политик не рассказал ни о каких конкретных результатах. Прокуратура Швеции заявила о завершении следствия в феврале, объяснив, что дело не в королевской юрисдикции. Там отметили, что его передали Германии.

Секретарь Совбеза РФ Юрий Коков замечал, что решение Стокгольма было ожидаемым, поскольку цель изначально была скрыть реальные обстоятельства и заказчиков теракта.

Взрывы на нитях «Северного потока» произошли в конце сентября 2022 года.

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#швеция
#северный поток
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Песков сделал неожиданное заявление о Европе
Песков: для Европы сейчас не лучшее время, она трещит по швам
13 июля 2024, 17:18

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Для Европы сейчас не лучшее время, она буквально трещит по швам. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«И Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно», — сказал Песков, прокомментировав размещение на европейской территории ракет США и то, что в прошлом противостояние с Западом завершилось распадом Советского Союза.

Пресс-секретарь президента России добавил, что такой парадокс был всегда: США размещали свои ракеты в Европе, а российская сторона определяла направленные на нее ракеты, как цель для своих.

«Мы уже все это проходили. Уже все это было», — резюмировал Песков.

Ранее Пентагон заявлял, что Штаты в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, значительно превосходящие те орудия, которые уже в Европе. В частности, имеются в виду ракеты SM-6, Tomahawk и «гиперзвуковое оружие».

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#новости
#сша
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Песков: Путин на должном уровне защищен от угроз Киева
13 июля 2024, 17:08

Фото: сайт Кремля

Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин на должном уровне от них защищен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию «Life», комментируя слова главы украинского ГУР Кирилла Буданова* о нескольких попытках покушения на Путина.
«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Буданов* заявил о нескольких попытках покушения на президента РФ Владимира Путина, но все они обернулись провалом.

В этом же интервью он признал, что ситуация для украинских военных до конца года останется сложной, в том числе из-за развивающегося наступления российских войск с севера. При этом он дал понять, что не намерен развернуто отвечать на вопрос о продвижении частей Вооруженных сил России и связанных с этим трудностями, чтобы, по его словам, «не сеять панику».

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Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
13 июля 2024, 16:16

Фото: istockphoto/William_Potter

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Среднедушевой доход такой семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Выплата будет производиться каждому из родителей, а также опекунов, усыновителей либо попечителей детей до 18 или 23 лет, если они обучаются в вузе на очном отделении, а у родителей нет задолженности по алиментам.

Выплата будет рассчитываться как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года.

В министерстве финансов в своё время сравнивали этот вид социальной поддержки с налоговым «кэшбэком» или выплатой «семейной тринадцатой зарплаты» по итогам года.

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#владимир путин
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Чёткий сигнал: В НАТО признали превосходство арктического флота России
13 июля 2024, 15:51

Фото: iStock/Sergey Zemnuhov

Сотрудничество России и Китая в Арктике стало чётким сигналом для Североатлантического альянса, об это высказался отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.
«В любом случае, новые корабли — это четкий сигнал, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин активизируют сотрудничество на заднем дворе НАТО», — считает Ставридис.

По мнению адмирала, российский лидер Владимир Путин ведёт самую активную и последовательную политику в регионе. Он также отметил, что сейчас Россия обновляет свой и без того внушительный флот, к ней присоединился и Китай.

Ставридис заявил, что российские корабли в Арктике обладают мощным наступательным потенциалом, которого нет у флота альянса.

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#россия
#владимир путин
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#флот
#нато
#арктика
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BZ: Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе — сигнал для России
13 июля 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Планы США по размещению ракет большой дальности в странах Евросоюза являются своеобразным сигналом, которые Штаты посылают России на фоне своего отставания в сфере ядерного оружия.
Об этом заявил военный эксперт, научный сотрудник Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер. Он напомнил, что ракеты Tomahawk и SM-6 использовались во время учений в Европе в прошлом году, передаёт немецкое издание Berliner Zeitung. Были они замечены и в этом году, например, в Дании.

Таким образом, НАТО пытается послать России некий сигнал силы, продемонстрировать свои возможности, считает специалист. С другой стороны, Плейер признал огромное отставание Запада от России в ядерном тактико-оперативном плане, поэтому размещение в Европе американских дальнобойных ракет его не удивляет. НАТО стремится создать некий противовес, считает специалист.

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#эксперт
#нато
#ракеты
#европа
#сша
#россия
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Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина
13 июля 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Покушения на президента России Владимира Путина были, но все они были неудачными. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
«Были покушения, но все они, как видите, были неудачными», — заявил он в интервью NV.

На вопрос корреспондента, является ли Путин для своего окружения компромиссной фигурой и третейским судьёй, который всех устраивает, глава ГУР ответил, что ни о каком компромиссе речи уже давно не идёт.

Буданов* упомянул рассказы своей бабушки, которая ещё застала смерть Сталина. Руководитель украинской разведки вспоминал, как она говорила, что людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, и совершенно непонятно, как им жить дальше. Он провёл аналогию с Путиным, напомнив, что тот находится у власти уже 20 лет. Поэтому у россиян существует страх потерять своего лидера, так как он является гарантом их жизненной стабильности, считает глава ГУР.

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Британский академик назвал лучший момент для переговоров России и Украины
Британский академик Саква: сейчас лучшее время для переговоров РФ и Украины
13 июля 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Kagenmi

Сейчас лучшее время для российско-украинских переговоров. Об этом в беседе с РБК заявил британский профессор Ричард Саква. Он подчеркнул, что отправной точкой для диалога может быть ограниченное или же бессрочное прекращение огня.
По словам аналитика, Москве с Киевом придется разговаривать рано или поздно, если не случится третьей мировой войны с разрушением всей Европы. Эксперт допустил такой вариант, если безумие и напряженность продолжатся.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда власти Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны властей Украины.

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Глава польского МИДа Сикорский оценил возможности сбивать ракеты над Украиной
13 июля 2024, 13:31

Фото: istockphoto/rarrarorro

Идею сбивать российские ракеты над Украиной рассматривают в Варшаве. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.
«На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — сказал Сикорский.

Министр отметил, что украинская сторона не против такой инициативы. Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали договор о безопасности между государствами. Он посвящен долговременному сотрудничеству стран в военной сфере.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, на фоне которой недружественные к РФ государства оказывают всяческую поддержку Киеву.

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#россия
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#сво
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