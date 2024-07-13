Британский миллиардер Брэнсон призвал Байдена снять свою кандидатуру с выборов

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Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий активами в США, в том числе компанией туристических суборбитальных полетов Virgin Galactic, призвал Джозефа Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов.
В своём блоге на сайте группы Virgin он написал, что желание нынешнего главы Белого дома «продолжать в том же духе» привело к опасному отвлечению от того, на чём действительно должна сосредоточиться эта президентская гонка. По мнению Брэнсона, для Байдена пришло время «уступить дорогу».
Британский бизнесмен, который считает себя гражданином мира, говорит, что не может оставаться в стороне, так как события, происходящие в США, оказывают влияние на весь мир. Он считает, что Байдену следует задуматься о том, какое наследие он оставит после себя в случае, если продолжит участие в выборах, несмотря на критику и призывы однопартийцев снять свою кандидатуру.
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Александр Бойцов