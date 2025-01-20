«Проиграют все»: Орбан призвал Евросоюз не мечтать о марше по Красной площади

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)
Если в Европе начнётся война, то проиграют все. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в Будапеште на конференции, посвящённой итогам председательства страны в Совете ЕС.
Он отметил, что венгерское председательство подняло флаг мира и открыло дверь к прекращению боевых действий и мирным переговорам по Украине. После он задал вопрос, действительно ли в Европе верят, что их солдаты пройдут под флагом Евросоюза по Красной площади в Москве. Если такой веры нет, продолжил Орбан, то дипломатические каналы для проведения переговоров должны быть открыты.
Также премьер-министр Венгрии подчеркнул, что война на европейском континенте не будет победоносной ни для одной страны, а теперь Венгрия передаёт начатую «эстафету мира» новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.
Напомним, что Венгрия, ставшая председателем в Совете ЕС во второй половине 2024 года, сосредоточила свою работу на поиске путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Также были приложены усилия в отношении экономических проблем, развитии промышленности в Евросоюзе и укрепления внешних границ.
Читайте также:
Пресс-секретарь Хаваши: Орбан не поедет на инаугурацию Трампа 20 января
«Одна из сторон будет уничтожена»: Орбан раскрыл сценарии завершения конфликта на Украине
«Дьявола вызывать»: Орбану удалось изменить одну важную вещь
Также премьер-министр Венгрии подчеркнул, что война на европейском континенте не будет победоносной ни для одной страны, а теперь Венгрия передаёт начатую «эстафету мира» новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.
Напомним, что Венгрия, ставшая председателем в Совете ЕС во второй половине 2024 года, сосредоточила свою работу на поиске путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Также были приложены усилия в отношении экономических проблем, развитии промышленности в Евросоюзе и укрепления внешних границ.
Читайте также:
Пресс-секретарь Хаваши: Орбан не поедет на инаугурацию Трампа 20 января
«Одна из сторон будет уничтожена»: Орбан раскрыл сценарии завершения конфликта на Украине
«Дьявола вызывать»: Орбану удалось изменить одну важную вещь
Анастасия Чинкова