«Одна из сторон будет уничтожена»: Орбан раскрыл сценарии завершения конфликта на Украине

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Конфликт на Украине закончится в 2025 году. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью изданию Magyar Nemzet.
«Либо он завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена, и это будет не Россия», — заявил Орбан.
Он отметил, что в следующем году вернется «политика мирных лет», которая приведет к большим экономическим успехам.
Ранее в Международном валютном фонде заявили, что по базовому сценарию конфликт завершится к концу 2025 года. В случае негативного сценария, он может продлиться до середины 2026 года.
Накануне Орбан заявил, что ещё полгода назад говорить о мирном решении украинского конфликта было сродни вызову дьявола, однако Венгрии удалось изменить эту тенденцию.
Читайте также:
Трамп не пригласил Орбана на свою инаугурацию
Журналист Штир: Орбан хочет решить конфликт на Украине с Трампом
Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз уже проиграл конфликт на Украине
Элина Позднякова