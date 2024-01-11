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Производители снегоболотохода «Хищник» пообещали учесть замечания Пескова

11 января 2024, 10:24
Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Предприятие, выпускающее снегоболотоход «Хищник», учтёт замечания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор завода Максим Мезенин.
Ранее Песков, в ходе рабочего визита на Чукотку, сделал замечание производителям снегоболотохода «Хищник», поскольку у машины наблюдаются недочёты в работе рулевого колеса и коробки передач. А двигатель работает отлично, но выяснилось, что он импортный. Пресс-секретарь президента посоветовал провести доработку машины.

Мезенин подчеркнул, что предприятие всегда принимает критику и работает над усовершенствованием своей техники. Он добавил, что в России в настоящее время порядка 160 предприятий занимаются производством вездеходов, поэтому наблюдается высокая конкуренция.


Также он отметил, что на снегоболотоходы устанавливаются импортные двигатели, поскольку ни в России, ни в Белоруссии пока что нет подходящих аналогов.

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В ЦИК сообщили о числе кандидатов, участвующих в избирательной кампании
Памфилова: в избирательной кампании в данный момент числятся 11 кандидатов
11 января 2024, 11:09

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В избирательной кампании в данный момент участвуют 11 кандидатов. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что из 11 кандидатов восемь выдвинуты политическими партиями, а ещё твое являются самовыдвиженцами.

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#кандидаты
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«Следующий после Господа»: Путин пошутил о позиции Дегтярёва в иерархии
Путин пошутил, что губернатор Дегтярёв идет после Господа в иерархии
11 января 2024, 10:43

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин в ходе общения с предпринимателями в Хабаровском крае пошутил, что губернатор региона Михаил Дегтярёв занимает высокое место в иерархии – «следующий за Господом».
Акционер хабаровской птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала президенту, что в прошлом году на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа, что привело к уничтожению более полумиллиона кур.

В завершение рассказа Кузнецова подчеркнула, что «с божей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас» фабрике удалось произвести 25 миллионов яиц в декабре 2023 года.

Комментируя слова акционера птицефабрики Путин обратился к губернатору региона, заявив, что он занимает высокое место в иерархии. Президент подчеркнул, что Дегтярёв идёт следующим после Господа.

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«Победа близка»: В США признали скорое поражение Украины
WP: Путин чувствует, что победа на Украине близка
11 января 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Российские лидер Владимир Путин чувствует приближение победы в спецоперации, об этом пишет журналист Ли Хокстейдер для издания The Washington Post.
«Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы. Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — прокомментировал ситуацию Хокстейдер.

Обозреватель напомнил, что российскую экономику оперативно поставили на новые рельсы, в то время как западное терпение подходит к концу. Оптимистично настроенных в отношении поддержки Киева становится всё меньше.

На фоне усталости союзников Украины от непрекращающегося конфликта, ВСУ были вынуждены занять оборонительную позицию без возможности предпринимать наступательные операции.

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Путин пообещал посетить Курильские острова
11 января 2024, 10:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Курильские острова. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока, которая проходит в Хабаровске.
Напомним, что 11 января Путин прибыл с рабочим визитом в Хабаровский край. В ходе посещения региона глава государства проведёт совещания по развитию дальневосточных городов. Также у него запланирована встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

В рамках встречи с местными предпринимателями Путин обсуждает перспективы развития бизнеса в регионе.

Кроме того, в планах у российского лидера посещение местной мультипликационной студии, в которой он обсудит с руководством создание креативных кластеров.

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#поездки
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Путин завяил, что Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга
11 января 2024, 10:04

Фото: сайт Кремля

Чукотский автономный округ мало чем отличается от Москвы и Санкт-Петербурга, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на встрече с дальневосточным бизнесом в Хабаровском крае.
В ходе встречи с президентом председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик заявил, что улучшение инфраструктуры является одним из ключевых факторов в реализации планов по развитию дальневосточных городов. Он также подчеркнул, что в условиях сибирских морозов, ЖКХ также показывает себя не всегда идеально.

«Вчера на Чукотке был – мало чем отличается от Москвы и Петербурга», — прокомментировал ситуацию Путин.

Напомним, 10 января Владимир Путин впервые в жизни отправился на Чукотку с рабочим визитом. Он заявил, что всегда мечтал посетить это регион. Сразу после Чукотки глава РФ отправился в Хабаровский край.

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#бизнес
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Зеленский приехал в Эстонию для встречи с президентом и премьер-министром
11 января 2024, 09:49

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин. Здесь он проведёт встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас.
Об этом сообщили в пресс-службе эстонского президента. Помимо этого запланирована встреча со спикером парламента Лаури Хуссаром. Кроме того, Зеленский выступит с речью перед депутатами. Во время встреч и переговоров традиционно будет идти речь о дальнейшем противостоянии с Россией, а также долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Киева, сказано в сообщении канцелярии эстонского лидера.

Ранее премьер-министр Кая Каллас заявила, что будет рада приветствовать Зеленского в Эстонии. Она также добавила, что для победы Украины Таллин готов поддерживать её так долго, как это будет необходимо.

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Bloomberg: Байден поддержал передачу замороженных российских активов Украине
11 января 2024, 08:01

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Белый дом выступает в поддержку закона, который позволит конфисковать замороженные зарубежные российские активы, в сумме составляющие около 300 миллионов долларов. Затем их планируется передать Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. В публикации указано, что американская администрация всеми силами пытается получить поддержку в Конгрессе для продолжения финансирования военных действий на Украине. Чтобы нивелировать возможные негативные эффекты от этой меры, например, уход игроков глобального рынка от доллара, Вашингтон также планирует заручиться одобрением от партнёров по G7, особенно в Европе, где хранятся около 200 миллионов из общего количества иностранных активов РФ.

В то же время существует мнение, что такой шаг значительно ухудшит финансовую репутацию США. Например, директор отдела международной экономики Совета по международным отношениям Бенн Стейл убеждён, что это решение осудит население большинства стран мира, в том числе тех, с которыми Соединённые Штаты пытаются налаживать сотрудничество в различных областях.

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Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США
Трамп обещает устроить крупнейшую депортацию в истории США при победе на выборах
11 января 2024, 06:21

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил о намерении провести масштабную депортацию, которая станет самой обширной в истории США, если он выиграет предстоящие выборы президента.
«У нас будет крупнейшее усилие по депортации в истории нашей страны», — подчеркнул Трамп.
Экс-президент отметил, что в настоящее время в США находится миллионы нелегальных мигрантов, что, по его мнению, является «неудовлетворительным». Он также упомянул случаи высаживания обычных студентов в Нью-Йорке и заявил о намерении вернуть каждого мигранта в страну их происхождения.

Ранее в январе спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сообщил, что за время президентства Джо Байдена более 7 миллионов человек незаконно пересекли американскую границу.

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Bloomberg: Конфликт Зеленского и Залужного беспокоит чиновников из США
11 января 2024, 04:05

Из-за конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного замедляется разработка военной стратегии. Американских чиновников беспокоят возможные последствия, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
В публикации говорится, что сейчас ВС Украины разрабатывают военные планы на 2024 год. В Вашингтоне, в свою очередь, требует, чтобы страна «отточила» их.

«Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии», — отмечают авторы.

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