Производители снегоболотохода «Хищник» пообещали учесть замечания Пескова

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Предприятие, выпускающее снегоболотоход «Хищник», учтёт замечания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор завода Максим Мезенин.
Ранее Песков, в ходе рабочего визита на Чукотку, сделал замечание производителям снегоболотохода «Хищник», поскольку у машины наблюдаются недочёты в работе рулевого колеса и коробки передач. А двигатель работает отлично, но выяснилось, что он импортный. Пресс-секретарь президента посоветовал провести доработку машины.
Мезенин подчеркнул, что предприятие всегда принимает критику и работает над усовершенствованием своей техники. Он добавил, что в России в настоящее время порядка 160 предприятий занимаются производством вездеходов, поэтому наблюдается высокая конкуренция.
Также он отметил, что на снегоболотоходы устанавливаются импортные двигатели, поскольку ни в России, ни в Белоруссии пока что нет подходящих аналогов.
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Мезенин подчеркнул, что предприятие всегда принимает критику и работает над усовершенствованием своей техники. Он добавил, что в России в настоящее время порядка 160 предприятий занимаются производством вездеходов, поэтому наблюдается высокая конкуренция.
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Анастасия Чинкова