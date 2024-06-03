Хинштейн: не пропустивший скорую замдиректора из Росгвардии уволен в Волгограде

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Замдиректора Волгоградского филиала ФГУП «Охрана» (подведомственно Росгвардии) Петр Евсеев, не пропустивший накануне скорую, уволен с работы.
Такое решение принято руководством Росгвардии, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Скандал между экс-сотрудником охранного предприятия и врачами кареты скорой медицинской помощи произошел накануне в центре Волгограда. Из-за разборок медики не успели выехать на следующий вызов.
Евсеев себя виновным не считает, он заявил журналистам, что скорая помощь могла доехать до вызова и другим маршрутом. Однако его руководство придерживается другого мнения.
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Скандал между экс-сотрудником охранного предприятия и врачами кареты скорой медицинской помощи произошел накануне в центре Волгограда. Из-за разборок медики не успели выехать на следующий вызов.
Евсеев себя виновным не считает, он заявил журналистам, что скорая помощь могла доехать до вызова и другим маршрутом. Однако его руководство придерживается другого мнения.
«Надеюсь, пример Евсеева — станет показательным и для других «небожителей», возомнивших себя «сверхлюдьми», для которых не писаны никакие законы», — написал парламентарий.
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Алёна Самарева