В Финляндии остановили атомную электростанцию

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Атомная электростанция «Олкилуото-3» остановила производство электроэнергии из-за проблем с турбиной, сообщила пресс-служба оператора станции Teollisuuden Voima (TVO).
«Энергоблок "Олкилуото-3″ прекратил генерацию электричества в 11:41 из-за выявленной неисправности турбины», — указано в сообщении.Компания отметила, что в данный момент проводится расследование для выяснения причин.
Эта электростанция, введенная в эксплуатацию в апреле 2023 года, является самой новой в Финляндии. Полгода спустя она уже остановила работу из-за технических проблем.
В феврале на французской атомной электростанции «Шинон» произошел пожар, что привело к остановке двух реакторов. ASN сообщило, что возгорание началось в трансформаторе реактора номер 3, расположенного вне контролируемой зоны.
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