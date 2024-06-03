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В Финляндии остановили атомную электростанцию

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности турбины
03 июня 2024, 16:57
Фото: Istockphoto / Wlad74

Фото: Istockphoto / Wlad74

Атомная электростанция «Олкилуото-3» остановила производство электроэнергии из-за проблем с турбиной, сообщила пресс-служба оператора станции Teollisuuden Voima (TVO).
«Энергоблок "Олкилуото-3″ прекратил генерацию электричества в 11:41 из-за выявленной неисправности турбины», — указано в сообщении.
Компания отметила, что в данный момент проводится расследование для выяснения причин.



Эта электростанция, введенная в эксплуатацию в апреле 2023 года, является самой новой в Финляндии. Полгода спустя она уже остановила работу из-за технических проблем.

В феврале на французской атомной электростанции «Шинон» произошел пожар, что привело к остановке двух реакторов. ASN сообщило, что возгорание началось в трансформаторе реактора номер 3, расположенного вне контролируемой зоны.

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В Уфе за неделю сгорел второй приют для животных
03 июня 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Уфе меньше чем за неделю сгорел уже второй приют для животных. В огне погибло несколько десятков кошек.
Пожар произошёл в приюте Любови Локотко в районе Черникова, сообщает телеграм-канал Baza. Пламя охватило около 250 метров вольеров и построек на улице Ульянова. С огнём боролись 21 сотрудник пожарно-спасательной службы и шесть единиц специальной техники. Точное количество погибших животных пока не установлено, однако, по словам хозяйки приюта, ни одному котику спастись не удалось. Причины возгорания пока не установлены.

Совсем недавно, 27 мая, в Уфе сгорел ещё один приют для животных. Тогда неизвестные подожгли собачий приют, погибли два животных. Жертв среди четвероногих могло быть больше, но огонь вовремя заметил случайный прохожий и сумел выпустить собак. Владельцы считают, что приют мог поджечь кто-то из жильцов окрестных домов, недовольных таким соседством.

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#коты
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В Можайске воспитатель изнасиловал двух детей
Воспитателя из Можайска задержали по подозрению в педофилии
03 июня 2024, 16:51

Фото: iStock/filrom

В пансионате в Можайске воспитатель растлил минимум двух воспитанников учебного заведения. Об этом сообщает Regions/Можайск со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, жертвами 52-летнего воспитателя стали как минимум двое детей. Сейчас по данному факту возбудили сразу два уголовных дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для преступника.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Ученица шла днем по дачному поселку под Мытищами. Когда 13-летняя пострадавшая проходила мимо черной иномарки, водитель заговорил с ней. После угроз он схватил девочку, затащил в машину, а затем изнасиловал. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери.Мужчину оперативно задержали.


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Дочь Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье
03 июня 2024, 16:32

Фото: iStock/Halfpoint

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье. Сначала девочку чуть не придавило декорациями, которые снесло ветром от вертолёта. А после у малышки застряла рыбная кость в горле, и ей потребовалась помощь врачей. Об этом пишет Shot.
Детский праздник состоялся в Сохо Кантри Клаб. В какой-то момент вертолёт с площадки неподалёку поднял лопастями сильный ветер, от которого повалились декорации и чуть не придавили детей.

Но на этом злоключения девочки не закончились. Во время праздничного застолья дочка Кудрявцевой подавилась рыбной косточкой. Её пришлось везти в больницу, где врачи сделали ребёнку эндоскопию и достали инородное тело.
«Меня трясёт! Я на стрессе», — поделилась Кудрявцева своим состоянием в соцсетях.

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В Петербурге задержали находящегося в розыске гендиректора «Лендорстрой-2»
03 июня 2024, 15:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора закрытого акционерного общества «Лендорсторой-2» Владимира Гурьянова. Об этом пишет «МК в Питере» со ссылкой на собственный источник.
Его обвиняют в сокрытии средств для ухода от уплаты налогов. В 2017 году он перечислил на счёт компании 38 000 000 рублей. Их должны были взыскать в счёт уплаты налогов. Ранее он уже проходил по делам об уклонении от уплаты налогов, но многие из них были прекращены. В 2019 году он Гурьянов получил условный срок.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело американского наёмника из США Марка Уильяма Эллербрука, который принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ. Следствие установило, что Эллербрук Марк Уильям приехал на Украину 3 марта 2022 года. И вступил в ряды ВСУ в качестве наёмника, согласившись принимать участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС РФ. За это он получил сумму, эквивалентную одному миллиону рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве таксист высадил бойцов СВО из-за разговора о теракте в «Крокусе»
03 июня 2024, 15:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Москве таксист-мигрант высадил участников спецоперации из-за их разговора о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает сообщает ИА «Регнум».
«Мы встретились как участники спецоперации, сходили на шашлыки и вызвали машину, чтобы таксист нас развёз по домам. Как обычно у нас бывают темы за войну, какое оружие применяли против нас. Плавно перешли к обсуждению теракта в Крокус-сити», — рассказал боец СВО.

По его словам, как только водитель услышал разговор о теракте, он остановил машину на МКАД, открыл заднюю дверь и попытался вытащить участников спецоперации силой, однако получил отпор. Тогда на помощь ему пришли другие таксисты-мигранты.

Военный считает, что таксисту не понравились слова о том, что, пока русские мужчины воюют, в Москве убили людей. Он также выразил мнение, что таксист поддерживает террористов из «Крокуса».

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После «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара погибли два человека
Во время «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара пострадали 16 человек
03 июня 2024, 15:41

Фото: iStock/lamyai

Во время «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара пострадали 16 человек, при этом два участника погибли, а шестеро находятся в коме. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
Мероприятие состоялось 1 июня. В столице тогда температура воздуха достигла 30 градусов жары. Участники соревновались на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Маршрут проходил на Васильевском спуске возле Кремля.

Всего во время спортивно мероприятия пострадали 16 человек. По данным издания, шестеро из них в настоящее время находятся в коме, двое скончались в больнице.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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Отчим посадил подростка на цепь и заставил ходить на четвереньках
Житель Подмосковья посадил пасынка на цепь и заставил выгуливать его на привязи
03 июня 2024, 15:13

Фото: istockphoto/mactrunk

Житель Московской области на протяжении полутора лет издевался над детьми жены. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Трагедия произошла в многодетной семье. Отчим стал выпивать и вымещать злость на детях. Сильнее всех доставалось 12-летнему мальчику и 14-летней девочке. Он заподозрил их в занятии сексом. Россиянин распрашивал их об этом и применял физическую силу. Однажды он завел мальчика в подвал, посадил на цель и заставил других детей выгуливать его на привязи. В другой раз избил девочку пультом от телевизора. Мать детей почти всегда оставалась равнодушной к происходящему.


Суд приговорил его к 4 годам колонии. Его обязали выплатить по 500 000 рублей в пользу каждого пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Нальчике мужчину с двумя детьми насмерть сбил водитель «Мерседеса» – сотрудник полиции. Все случилось накануне на пешеходном переходе на улице Канукоева. В СКР по КБР изданию «КП-Северный Кавказ» заявили, что погибший в аварии мужчина был врачом. Одна из девочек — его несовершеннолетняя дочь, а вторая — её подруга. Как сообщает Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии, после смертельного ДТП полицейский столкнулся с отечественной машиной. Водитель ВАЗ-2107 в больнице, травмы получила и пассажирка, находившаяся в авто виновника аварии.

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В Одессе 20-летнюю сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии
03 июня 2024, 15:07

Фото: iStock/oporkka

Сотрудница украинской полиции Олеся Олещук решила устроить фотосессию во время шторма в Одессе, девушку смыло в море. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«В Одессе 20-летнюю девушку-полицейскую смыло в море во время фотосессии. Она погибла. Ее тело ищут водолазы», — говорится в Telegram-канале издания.

При этом уточняется, что девушка приехала в Одессу в отпуск из города Ровно. Она работала участковым.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках погиб рэпер из Якутии Айаан Никифоров. Молодой человек отдыхал вместе со своей девушкой. Они решили искупаться в реке Клязьме. Во время купания оба начали тонуть. Людям, которые прибежали на помощь, удалось спасти только девушку.

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В МАГАТЭ назвали ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной
Гросси: на Запорожской АЭС нарушены семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ
03 июня 2024, 15:03

Фото: iStock/WangAnQi

Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, там нарушены семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ.
Такое заявление сделал гендиректор Агентства Рафаэль Гросси на Совете управляющих МАГАТЭ в Вене, которое будет проходить по 7 июня.

В 2023 году Гросси предложил ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Они заключаются в недопуске на атак на станцию, запрете размещения там тяжелых вооружений и военных, которые могут быть использованы для нападений, обеспечении защиты всех структур и систем, запрете действий, подрывающих данные принципы.

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#россия
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