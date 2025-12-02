Стало известно о проведении обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС
Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипломатической службы Европейского Союза (ЕС). Об этом 2 декабря сообщает портал Euractiv, ссылаясь на осведомленные источники и свидетелей.
По информации издания, правоохранители также обыскали Колледж Европы в Брюгге и частные дома. Эти действия связали с расследованием предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.
Согласно данным портала, около десяти сотрудников полиции вошли в штаб-квартиру Европейской службы внешних связей (ЕСВД). Один из ее представителей подтвердил факт обыска.
Как сообщает Euractiv, расследование началось после обвинений в незаконном использовании средств ЕСВД и Колледжем Европы в 2021 и 2022 годах.
Читайте также: