Стало известно о проведении обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС

02 декабря 2025, 14:11

Euractiv: в Бельгии обыскивают штаб-квартиру дипслужбы ЕС

Фото: istockphoto/arsenisspyros

Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипломатической службы Европейского Союза (ЕС). Об этом 2 декабря сообщает портал Euractiv, ссылаясь на осведомленные источники и свидетелей.