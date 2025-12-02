В Кремле похвалили усилия Трампа по Украине
Песков: Россия высоко ценит усилия США по Украине
Россия высоко ценит усилия США по украинскому урегулированию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит Sputnik India, действия Вашингтона направлены на то, чтобы разрешить конфликт дипломатическими средствами.
«Мы высоко ценим мирные усилия американской администрации, направленные на то, чтобы проложить путь к разрешению украинского кризиса», — сказал Песков.Он отметил, что Москва так же стремится к миру и хотела бы видеть его «на многие поколения вперед».