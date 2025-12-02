В Кремле похвалили усилия Трампа по Украине

02 декабря 2025, 13:02

Песков: Россия высоко ценит усилия США по Украине

Фото: iStock/Andrey Rykov

Россия высоко ценит усилия США по украинскому урегулированию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.





По его словам, которые приводит Sputnik India, действия Вашингтона направлены на то, чтобы разрешить конфликт дипломатическими средствами.

«Мы высоко ценим мирные усилия американской администрации, направленные на то, чтобы проложить путь к разрешению украинского кризиса», — сказал Песков.