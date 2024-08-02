Прокуратура увидела риск нарушения прав россиян в законе о миграционном контроле

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Генеральная прокуратура РФ опасается, что расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля может привести к ограничению прав законопослушных россиян. Об этом заявил представитель надзорного ведомства на заседании профильного комитета Совета Федерации.
В частности, речь идёт о неприкосновенности жилища, передаёт «Коммерсант». Согласно новым поправкам, полицейские смогут в определённых случаях проникать в жилище без согласия проживающих там. Депутаты Госдумы и сенаторы пообещали должным образом доработать закон уже после его одобрения.
Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что не следует в процессе борьбы с незаконной миграцией ставить под сомнение права и свободы обычных граждан. Один из авторов инициативы депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин заверил, что аргументы Генпрокуратуры «будут восприняты».
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