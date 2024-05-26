Прокурор МУС объяснил претензии к Израилю

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан объяснил претензии к Израилю, сравнив ситуацию с бомбежками в Северной Ирландии. Его комментарий прозвучал в интервью британской газете The Times.
Хан отметил, что Израиль является демократической страной с функционирующей правовой системой, и его нельзя сравнивать с группировкой ХАМАС. Прокурор МУС подчеркнул, что государство имеет право на самооборону и освобождение заложников, однако никто не имеет права совершать военные преступления и преступления против человечности.
В качестве примера Карим Хан привел конфликт в Северной Ирландии, продолжавшийся с 1960-х до 1998 года. Он указал, что ирландские боевики пытались убить британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, в результате взрыва бомбы погибли британский депутат Эйри Нив и лорд Маунтбеттен, а в городе Эннискиллен произошел теракт. Члены Ирландской республиканской армии применяли насилие и практиковали избиения.
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