МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху

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В Израиле полагают, что Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест высокопоставленных чиновников, об этом пишет The New York Times.
Источники издания из числа израильских и иностранных чиновников полагают, что МУС также планирует выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как считают собеседники агентства, израильских чиновников потенциально могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль, совершенное 7 октября 2023 года, в день начала войны с палестинским движением «Хамас».
Напомним, 19 апреля Израиль нанёс ракетный удар по Ирану. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как считают собеседники агентства, израильских чиновников потенциально могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль, совершенное 7 октября 2023 года, в день начала войны с палестинским движением «Хамас».
Напомним, 19 апреля Израиль нанёс ракетный удар по Ирану. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева