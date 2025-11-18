«Пропаганда и попытка демонизировать Москву»: депутат Новиков высказался о словах Косиняк-Камыша

18 ноября 2025, 18:21

В Госдуме ответили на заявления Минобороны Польши о войне с Россией

Фото: Istock / dzika_mrowka

Высказывание министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о возможной войне с Россией — это часть крупной пропагандистской кампании, цель которой — представить Москву угрозой. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.





По словам политика, идея «российской угрозы» используется как удобное объяснение внутренних проблем западного мира. Новиков отметил, что капиталистическая система переживает кризис, в результате которого проигрывают и население, и часть крупного капитала. Чтобы оправдать ухудшение ситуации, необходимо создать образ внешнего врага — и на эту роль снова назначают Россию.



Кроме того, в Европе ищут новые способы стимулировать экономику, и военный сектор оказывается выгодным инструментом: он помогает бороться с безработицей и поддерживать высокотехнологичные отрасли. Но для наращивания вооружений нужно идеологическое основание.





«Против кого вооружаться? Понятно, что не против США или кого-то ещё в западном мире. Поэтому Россия рисуется в качестве угрозы, которая должна оправдать не только ухудшение социального самочувствия жителей Евросоюза, но и стать условием роста милитаризации в странах ЕС», — подчеркнул депутат.