В Кремле заявили о расцвете русофобии в Польше

Песков: русофобия в Польше «цветёт пышным цветом»
Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков резко осудил уровень антироссийских настроений в Польше, заявив, что русофобия в этой стране «цветёт пышным цветом».



По его словам, Польша пытается «бежать впереди паровоза» в рамках общей европейской линии, возлагая на Россию ответственность за все проявления «прямой и гибридной войны».

Это заявление прозвучало на фоне недавних обвинений со стороны Польши. 18 ноября министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил о причастности России к взрыву на железнодорожных линиях, ведущих на Украину.

При этом польский чиновник не предоставил никаких публичных доказательств, отметив, что полная уверенность в виновности появится лишь после поимки исполнителей.

Софья Метелева

