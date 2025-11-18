В Кремле заявили о расцвете русофобии в Польше
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков резко осудил уровень антироссийских настроений в Польше, заявив, что русофобия в этой стране «цветёт пышным цветом».
По его словам, Польша пытается «бежать впереди паровоза» в рамках общей европейской линии, возлагая на Россию ответственность за все проявления «прямой и гибридной войны».
Это заявление прозвучало на фоне недавних обвинений со стороны Польши. 18 ноября министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил о причастности России к взрыву на железнодорожных линиях, ведущих на Украину.
При этом польский чиновник не предоставил никаких публичных доказательств, отметив, что полная уверенность в виновности появится лишь после поимки исполнителей.
