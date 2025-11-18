18 ноября 2025, 18:07

Песков: русофобия в Польше «цветёт пышным цветом»

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков резко осудил уровень антироссийских настроений в Польше, заявив, что русофобия в этой стране «цветёт пышным цветом».