Пропавшая в Дагестане спортсменка могла быть похищена с целью замужества

Президенту РФ Владимиру Путину была представлена масштабная модель нового района в Грозном, который планируется назвать в его честь. Экскурсию для Путина провел лично глава Чечни Рамзан Кадыров, который отметил, что проект станет значительным вкладом в развитие столицы региона.