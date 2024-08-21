Пропавшая в Дагестане спортсменка могла быть похищена с целью замужества

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Пропавшую в Дагестане Анну Цорматову могли похитить, чтобы затем насильно выдать замуж. Возможно, неизвестные держат молодую спортсменку взаперти.
Такой версией в разговоре с РЕН ТВ поделилась мать девушки Диана Цорматова. Она также отметила, что следователи, занимающиеся этим делом, никогда не рассматривали вариант суицида девушки. По словам матери, одной из версий исчезновения Анны является несчастный случай. Семья пропавшей объявила о вознаграждении в размере миллиона рублей за сведения о местонахождении пропавшей.
22-летняя спортсменка исчезала после того, как впервые в своей карьере потерпела поражение на соревнованиях в Дагестане. Она вышла из Дворца спорта им. А. Алиева в Каспийске и пропала.
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Александр Бойцов