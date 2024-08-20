В Турции пропала замдиректор школы для реабилитации детей-инвалидов из Москвы

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В Турции уже четвёртый день продолжаются поиски Натальи Сомовой, заместителя директора московской школы для реабилитации детей-инвалидов, сообщили SHOT.
48-летняя Наталья отправилась на прогулку в горы и исчезла. Её исчезновение заметили в отеле Marmaris Park Hotel.
Сотрудники экстренных служб Мармариса ведут поисковые работы, в том числе с помощью собак. На данный момент обследовано более 11 квадратных километров территории.
Родственники Натальи очень обеспокоены и ждут любой информации о её местонахождении. Они поддерживают связь с Турцией через туристическое агентство и просят волонтёров помочь в поисках.
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«Наталья Сомова — заместитель директора Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых в Москве. 17 августа она покинула отель и отправилась по Карийской тропе на прогулку. С тех пор о её местонахождении ничего не известно», — сообщили в издании.
Сотрудники экстренных служб Мармариса ведут поисковые работы, в том числе с помощью собак. На данный момент обследовано более 11 квадратных километров территории.
Родственники Натальи очень обеспокоены и ждут любой информации о её местонахождении. Они поддерживают связь с Турцией через туристическое агентство и просят волонтёров помочь в поисках.
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Мира Полтева