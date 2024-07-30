В Питере пропала пятиклассница с двойным гражданством

Во время прогулки по Москве-реке погиб топ-менеджер Мосбиржи Георгий Чибисов. Как сообщил Telegram-канал Baza, 44-летний директор по маркетингу исчез в минувшую субботу, 27 июля, вечером. По словам родных, он отправился на речную прогулку на катере, а потом, написав сообщение супруге, пропал с радаров. Подобных ситуаций с Чибисовым никогда не было.