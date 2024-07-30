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В Питере пропала пятиклассница с двойным гражданством

30 июля 2024, 12:15
Фото: istockphoto / TheaDesign

Фото: istockphoto / TheaDesign

В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка, имеющая двойное гражданство России и Эстонии, исчезла после прогулки с подругой по торговому центру «Галерея», расположенному в центре города. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Главное управление МВД по региону.
Инцидент произошёл 28 июля. Девочка отпросилась у своей 48-летней матери на прогулку с подругой в торговый центр. Однако в оговоренное с родительницей время ребёнок домой не вернулся. Женщине также не удалось найти её в здании торгового центра.

«Отмечается, что в течение некоторого времени пятиклассница продолжала отвечать на звонки, но утверждала, что не хочет возвращаться и останется на ночь у подруги. На следующий день, 29 июля, она предупредила о своём возвращении, а затем перестала выходить на связь. Полиция разыскивает ребёнка. Приметы пропавшей: чёрные волосы до плеч, рост 158 см, зеленоватые глаза. Девочка была одета в чёрные джинсы, голубую футболку и серую кофту», — поделились в издании.



У пропавшей девочки российско-эстонское гражданство. Она учится дистанционно в частном учреждении и школе искусств.

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В Ростове мужчина избил женщину и ребёнка, вернувшихся с Украины
30 июля 2024, 13:08

Фото: istockphoto / PrathanChorruangsak

Мать и дочь вернулись с Украины в Ростов-на-Дону, где подверглись избиению со стороны соседа. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Don Mash.
Как сообщает издание, в 2011 году женщина вышла замуж и переехала в Киев. Спустя шесть лет брака она подала на развод. Вместе с ребёнком россиянка вернулась в родной город и поселилась в трёхкомнатной квартире, две трети которой подарил ей брат.

«Почти сразу после переезда женщину с ребёнком начал беспокоить сосед. Он требовал, чтобы они жили по его правилам: не приглашали гостей и не покупали новую мебель для дома. Женщина рассказала, что любые возражения мужчина отвергал с агрессией и даже поднимал на неё руку. Когда он сломал ей палец, она обратилась в полицию», — поделились в издании.

Против соседа было возбуждено уголовное дело, но на суде он отрицал свою вину. Сейчас мужчина продолжает жить дома, а издевательства над женщиной и её дочерью не прекратились.

Ранее в Приморском крае произошёл похожий случай: мужчина избил девушку и заявил, что ему ничего не будет, потому что он участвует в спецоперации на Украине.

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Обещали увезти в багажнике и зарезать: цыгане угрожали жене бойца СВО
Жене бойца СВО угрожала группа цыган, пока муж был на передовой
30 июля 2024, 13:02

Фото: istockphoto.com/Cylonphoto

В селе Казьминское на Ставрополье группа цыган устроила настоящий кошмар для семьи бойца СВО, воспользовавшись тем, что военнослужащий находился на передовой, сообщает КП. Следователи начали проверку по факту угроз и оскорблений, которые продолжались на протяжении нескольких недель.
События разворачивались на фоне старого конфликта, который начался еще в 2016 году. Тогда будущий военнослужащий стал участником массовой драки. Его противники, не сумевшие до сих пор отомстить ему напрямую, решили воспользоваться ситуацией и направили свою агрессию на его семью.

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По словам местных жителей и представителей «Русской общины», группа цыган узнала о том, что военный не дома, и начала терроризировать его жену и детей. Они оскорбляли женщину и угрожали ей физической расправой.

«Мужчины угрожали бросить жену военного в багажник и увезти ее, а также говорили, что зарежут ее», – заявили в «Русской общине».
По информации от самой супруги, угрозы начинались с грубых слов и перерастали в конкретные угрозы насилия, включая «не умрет ли ее муж на СВО». На фоне этих действий никто из сельчан не предпринимал попыток помочь разобраться с обидчиками.


Обращение жены к бойцу СВО стало катализатором дальнейших действий. Он обратился за помощью к местным казакам, которые быстро вмешались в ситуацию. По заявлению «Русской общины», казаки «доступно объяснили» группе цыган, что такие действия неприемлемы, после чего последовали извинения от злоумышленников.

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История привлекла внимание Следственного комитета России. В ответ на публикации в соцсетях, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову провести проверку.

«В соцмедиа сообщается, что в Ставропольском крае в отношении семьи участника СВО совершаются противоправные действия со стороны цыган. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову представить доклад о ходе проверки», – говорится в сообщении ведомства.
По факту угроз и насилия возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, и проводятся необходимые следственные действия.

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#хулиганство
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#сво
#ск
#бастрыкин
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На Волгоградском проспекте Москвы случилось ДТП, пять полос в область перекрыты
30 июля 2024, 12:45

Фото: Госавтоинспекция Москвы

ДТП с одним пострадавшим произошло на Волгоградском проспекте в Москве, пяти полос в сторону области перекрыты. Об этом сообщили в Telegram-канале ГАИ. Предварительно известно, что водитель каршеринга нарушил дистанцию и врезался в попутно следовавшую BMW, а затем выехал на встречную полосу, въехав в Mitsubishi.
«В результате дорожной аварии водитель Geely получил ранения различной степени тяжести. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Перекрыто движение транспорта по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области, выбирайте пути объезда», — сообщили в ГАИ.

Накануне вечером сообщалось об аварии в центре Москвы. На Новоарбатском мосту столкнулись три автомобиля. По разным данным, пострадало от трех до четырех человек.

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В Подмосковье мужчина ловит котов и стреляет по ним из пневматического оружия
SHOT: в подмосковном Пушкино серийный живодер стреляет по кошкам
30 июля 2024, 12:17

Фото: iStock/IndiaUniform

В подмосковном Пушкино неизвестный мужчина начал отлавливать на улице кошек и отстреливать их из пневматической винтовки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что живодер орудует в окрестностях микрорайона Мамонтовка. Один из горожан сообщил, что его кот пропал несколько дней назад. Когда животное вернулось, то хозяин насчитал у него порядка 30 следов от пуль.

6 пуль пришлось доставать из животного в ветеринарной клинике. Местные врачи рассказали, что за последнее время в ветклинику несколько раз приносили питомцев с похожими травмами, однако кошек спасти не удавалось.

Хозяин пострадавшего кота обратился в правоохранительные органы. Преступника объявили в розыск.

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Baza: погиб топ-менеджер Мосбиржи Георгий Чибисов во время речной прогулки
30 июля 2024, 12:11

Фото: istockphoto/blinow61

Во время прогулки по Москве-реке погиб топ-менеджер Мосбиржи Георгий Чибисов. Как сообщил Telegram-канал Baza, 44-летний директор по маркетингу исчез в минувшую субботу, 27 июля, вечером. По словам родных, он отправился на речную прогулку на катере, а потом, написав сообщение супруге, пропал с радаров. Подобных ситуаций с Чибисовым никогда не было.
Полицейские опросили знакомых, присутствующих на катере с Чибисовым. Они рассказали, что в некий момент топ-менеджер, выйдя на палубу, рухнул в воду. Сначала его искали самостоятельно, но позже попросили помощи спасателей.

Тело погибшего обнаружили в воскресенье, 28 июля. Открыто уголовное производство по статье о нарушении техники безопасности движения водного транспорта.

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#полиция
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В российском городе трое молодых людей попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей
В Москве поймали трех мужчин, похитивших человека и вымогавших 300 тыс. рублей
30 июля 2024, 12:03

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

В Москве задержали троих молодых людей, которые попытались похитить человека ради 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» заявили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.
Инцидент произошел 29 июля. В этот день подозреваемые поджидали потерпевшего недалеко от дома. Злоумышленники подошли к мужчине и насильно, угрожая физической расправой, посадили его в машину и повезли в сторону Подмосковья.

В автомобиле они начали вымогать у потерпевшего 300 тысяч рублей за освобождение. Таким образом обвиняемые удерживали его на протяжении нескольких часов. Их действия пресекли сотрудники ГАИ, а удерживаемого в заложниках мужчину освободили.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигурантов дела допросят.

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#заложники
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Кабардинец убил подругу за отказ переспать с ним за деньги
В Нальчике подозреваемый в убийстве подруги мужчина не дожил до суда
30 июля 2024, 11:43

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Нальчике мужчина умер в ходе уголовного разбирательства по делу об убийстве его подруги. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Согласно данным следствия, мужчина избил и задушил подругу за то, что она отказалась переспать с ним за деньги. На убийцу завели уголовное дело.

Он не отрицал свою вину, однако во время суда не выдержал морального давления. Фигурант дела скончался от нервного срыва. Уточняется, что у погибшей девушки осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что студентка из Москвы, подрабатывающая эскортом, оказалась запертой в квартире с неадекватным мужчиной, который едва не довел ее до самоубийства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Питере 60-летний мужчина предложил юноше эротический массаж за деньги
30 июля 2024, 11:39

Фото: iStock/ArtemSam

В Ленинградской области задержали мужчину, который предложил интимные услуги 18-летнему молодому человеку, сообщили в «Фонтанке».
«18-летний юноша из Тольятти остановился в хостеле на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге. Там он познакомился с 60-летним мужчиной, который предложил ему выпить. После того как они выпили, мужчина начал трогать молодого человека за интимные места. Когда юноша отказался от предложения, мужчина предложил ему пять тысяч рублей за секс», — поделись в издании.

После этого пожилой мужчина был задержан полицией. В его отношении был составлен протокол о мелком хулиганстве, но уголовное дело пока не возбуждалось.

Ранее в Петербурге был задержан 46-летний мужчина, которого 13-летняя школьница обвинила в изнасиловании. Мать девочки обратилась в полицию, узнав о произошедшем от своего ребёнка.

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«Съели себя заживо»: как умирали три сестры из Петербурга и почему отказались от еды
Новые подробности жизни трех умерших сестер из Петербурга
30 июля 2024, 11:36

Фото: istock / dimid_86

В Санкт-Петербурге продолжают устанавливаться загадочные обстоятельства гибели трех сестер, тела которых были найдены в их собственной квартире. Предварительно, женщины скончались от голода. О том, почему погибшие добровольно заморили себя, отказавшись от еды, и какие новые детали появились в деле расскажет редакция «Радио 1».

Брат нашел тела трех сестер


Тела своих умерших родственниц первым обнаружил их старший брат. 28 июля он зашел в квартиру в Санкт-Петербурге и увидел трех мертвых сестер. Позже он рассказал правоохранителям, что дверь в комнату открыл с трудом. Оказалось, что она была подперта изнутри.


Причины смерти сестер из Санкт-Петербурга


Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сообщили, что следов насильственной смерти на телах женщин нет. Предварительно, смерть 35-летней, 29-летней и 19-летней девушек наступила из-за длительного голодания. По основной версии следствия, сестры отказались от еды и тихо ждали смерти, закрывшись в своих комнатах.

Скончались девушки около двух недель назад. На это указывают их сгнившие и сухие тела. Все женщины находились в естественных позах: лежа на кровати с вытянутыми руками и ногами. В настоящее время тела направлены на экспертизу.

Фото: istock / blinow61

Что известно о семье из Питера


Соседка семейства, где произошла трагедия, рассказала РЕН ТВ о том, что девушек видела редко, они были набожными и закрытыми. Отец погибших был батюшкой, некоторое время назад он умер. Детей в семье было семеро.

«Мать всех своих семерых детей дома рожала, даже в больницу не ходила. Все девочки у них грамотные были, институты закончили. <…> Семья очень богомольная, все время по церквям», – рассказала собеседница телеканала.

Также оказалось, что погибшие были гомеопатами: не пили таблетки и отрицали современное лечение.

Психологическая травма старшей сестры


В квартире с женщинами проживал их младший брат. Однако сестры все время проводили в своей комнате и никого туда не впускали. Мать погибших рассказала, что дочери выпроваживали ее из квартиры даже тогда, когда она приносила деньги и еду.

«Я видела, что дочери теряют в весе, но они никого не слушали, кроме Олеси (старшей сестры – прим.ред). Даже младшего брата, который жил с ними, слышать не хотели. Они не пускали его в свою комнату. Кричали на него отборным матом», – сообщила мать девушек.

То, что старшая сестра имела влияние на младших, также подтвердил брат погибших.

«У старшей сестры была серьезная психологическая травма. Младшей – 19, она только школу закончила. Старшая интеллектуально главенствовала над сестрами, у нее три высших образования», – говорит Алексей.

По его мнению, именно старшая сестра могла убедить младших отказаться от употребления пищи. По некоторым данным, причиной странного поведения 35-летней женщины могла стать психологическая травма. Якобы в 2021 году в вузе к ней приставал преподаватель. После этого женщина уволилась с работы ассистента лаборанта и начала впадать в депрессию.

Не исключается еще одна версия произошедшего. Правоохранители полагают, что девушки могли состоять в секте. Странным показалось то, что отказавшиеся от телевизора и книг сестры все же поддерживали связь с внешним миром. Предполагается, что единственный найденный в квартире мобильный телефон мог быть средством связи с неким куратором, который довел женщин до смерти.

Фото: istock / Aliaksandr Litviniuk

Как умирали сестры из Петербурга


Если человек долго не ест, то он как бы «поедает» сам себя заживо. Об этом изданию «Комсомольская правда» рассказала диетолог, президент НКО Союз «Здоровье наших детей» Ольга Панова.

«Белок ведь все равно должен поступать откуда-то. И организм ест свои мышцы, выпадают зубы. Картина, мягко говоря, неприглядная. Организм готовит себя к смерти. Если они так долго продержались, то, наверное, пили воду», – прокомментировала обстоятельства гибели сестер из Санкт-Петербурга эксперт.

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