В Питере пропала пятиклассница с двойным гражданством

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В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка, имеющая двойное гражданство России и Эстонии, исчезла после прогулки с подругой по торговому центру «Галерея», расположенному в центре города. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Главное управление МВД по региону.
Инцидент произошёл 28 июля. Девочка отпросилась у своей 48-летней матери на прогулку с подругой в торговый центр. Однако в оговоренное с родительницей время ребёнок домой не вернулся. Женщине также не удалось найти её в здании торгового центра.
У пропавшей девочки российско-эстонское гражданство. Она учится дистанционно в частном учреждении и школе искусств.
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«Отмечается, что в течение некоторого времени пятиклассница продолжала отвечать на звонки, но утверждала, что не хочет возвращаться и останется на ночь у подруги. На следующий день, 29 июля, она предупредила о своём возвращении, а затем перестала выходить на связь. Полиция разыскивает ребёнка. Приметы пропавшей: чёрные волосы до плеч, рост 158 см, зеленоватые глаза. Девочка была одета в чёрные джинсы, голубую футболку и серую кофту», — поделились в издании.
У пропавшей девочки российско-эстонское гражданство. Она учится дистанционно в частном учреждении и школе искусств.
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Мира Полтева