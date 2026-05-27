«Пророк» из «Симпсонов» может стать президентом США после Трампа

27 мая 2026, 08:22

Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини захотел стать президентом США после Трампа

Сценарист Дэн Грини, известный по работе над мультсериалом «Симпсоны», объявил о планах участвовать в президентских выборах США в 2028 году. Видеообращение он опубликовал на своем YouTube-канале.





В ролике Грини предстал в образе старца-пророка, пошутил про дар предвидения, а затем снял маскарадное облачение, оставшись в деловом костюме. По сценарию, он «вспомнил», что учился на юриста в Гарварде.

«Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа — Америка для всех. Давайте сделаем это», — заявил Грини.