«Пророк» из «Симпсонов» может стать президентом США после Трампа

Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини захотел стать президентом США после Трампа
Сценарист Дэн Грини, известный по работе над мультсериалом «Симпсоны», объявил о планах участвовать в президентских выборах США в 2028 году. Видеообращение он опубликовал на своем YouTube-канале.
В ролике Грини предстал в образе старца-пророка, пошутил про дар предвидения, а затем снял маскарадное облачение, оставшись в деловом костюме. По сценарию, он «вспомнил», что учился на юриста в Гарварде.
«Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа — Америка для всех. Давайте сделаем это», — заявил Грини.Он работал над эпизодом «Барт в будущем», который вышел в 2000 году. По сюжету Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом и в Овальном кабинете обсуждает бюджетный кризис, доставшийся от предыдущего лидера — им оказался Дональд Трамп. Серия появилась за 16 лет до его реальной победы на выборах.
Среди других сбывшихся «предсказаний» мультсериала интернет-пользователи вспоминают эпизод 1997 года с терактом 11 сентября и серию 1998 года о покупке 20th Century Fox компанией Disney, что произошло в 2017-м.