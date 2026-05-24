Трамп сделал вывод из стрельбы у Белого дома
Трамп заявил о необходимости создания безопасного места в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавнюю стрельбу у Белого дома. Соответствующий пост появился в его социальной сети Truth Social.
Американский лидер сделал вывод, что инцидент, произошедший всего через месяц после стрельбы на ужине для корреспондентов, показал важность создания безопасного места в Вашингтоне для будущих глав государства. Он отметил, что это является вопросом национальной безопасности для США.
«Это событие <…> показывает, насколько важно для всех будущих президентов создать в Вашингтоне, округ Колумбия, самое безопасное и надежное помещение подобного рода», — написал Трамп.Он подтвердил ликвидацию стрелка, охарактеризовав его как человека, склонного к насилию и, «возможно, одержимого самым ценным сооружением» страны. Президент также выразил благодарность «великолепной Секретной службе» и правоохранительным органам за их оперативность и профессионализм.