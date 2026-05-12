Mirror US: «Симпсоны» 14 лет назад предсказали вспышку хантавируса на лайнере

12 мая 2026, 12:06

Фото: кадр из мультсериала «Симпсоны»

Мультсериал «Симпсоны» 14 лет назад выпустил серию с предсказанием вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Об этом пишет газета Mirror US.





В 2012-м вышел 19-й эпизод 23-го сезона, где Мардж и Гомер вместе с детьми находятся на круизном лайнере. Внезапно на судне звучит сигнал тревоги, а на огромном экране транслируют видеообращение генерала Утльяма Салливана:

«Смертельный вирус Пандоры распространяется быстро. Все корабли должны остаться в море», — приводит его слова издание, после которых на корабле начинается паника.