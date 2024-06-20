Прошла церемония официальной встречи Путина с президентом Вьетнама

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Завершилась церемония официальной встречи Путина с президентом Вьетнама. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов. Встреча президентов проходит в Ханое в Большом зале президентского дворца.
Примечательно, что поездка во Вьетнам стала первой для российского лидера за последние 7 лет.
Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в ходе визита будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.
Читайте также:
Путин и президент Вьетнама То Лам начали двусторонние переговоры
Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США и принял Путина
Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан
Примечательно, что поездка во Вьетнам стала первой для российского лидера за последние 7 лет.
Напомним, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в ходе визита будут присутствовать: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.
Читайте также:
Путин и президент Вьетнама То Лам начали двусторонние переговоры
Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США и принял Путина
Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан
Екатерина Коршунова