«Просто чудовищно»: Песков высказался о сбитом ВСУ под Белгородом Ил-76

Фото: kremlin.ru
Киев совершил чудовищный акт, сбив самолёт с собственными военными, которые должны были вернуться домой, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, около 11 часов утра 24 января Вооружённые силы Украины сбили под Белгородом военный самолёт Ил-76, на борту которого летели украинские военнопленные, которых должны были обменять на россиян. Все 74 человека, которые находились на борту, погибли.
При этом, как сообщили в Минобороны РФ, Киев был уведомлён о маршруте Ил-76, и не мог перепутать его с другой воздушной целью.
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При этом, как сообщили в Минобороны РФ, Киев был уведомлён о маршруте Ил-76, и не мог перепутать его с другой воздушной целью.
«Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно», — прокомментировал случившееся Песков.
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Евгения Парфентьева