«Война свиней у корыт»: Медведев высказался о сбитом Украиной Ил-76

Фото: kremlin.ru
Сбитый в Белгородской области военный самолёт Ил-76 – это результат внутриполитической борьбы киевских элит, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, около 11 часов утра в Белгородской области бвл сбит военный самолёт Ил-76. На нём летели 65 украинских пленных, которых планировали обменять на россиян, шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все, кто находился на борту, погибли.
По словам политика, сбитый Украиной самолёт с её же гражданами — это только начало. Киевские власти будут продолжать убивать своих же граждан и стирать в пыль города в своей стране ради достижения власти и денег, считает Медведев.
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«История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта», — прокомментировал трагедию Медведев.
«Светлая память нашим лётчикам. Они герои», — написал Медведев.
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Евгения Парфентьева