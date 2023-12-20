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Мечта западных лидеров отбросить Россию к границам 1991 года – это просто фантазия, об этом заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс на своей странице в социальной сети X.
«Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года», - прокомментировал ситуацию Вэнс.
По мнению сенатора, эту идею можно отнести к разряду фантазий, не более. К тому же, он напомнил, что об это западные лидеры начали грезить ещё 18 лет назад.
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