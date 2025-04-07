Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президенту Франции Эммануэлю Макрону предложили взять пример с лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет издание Le Point.
«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, президент Республики по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в кровавую и абсурдную авантюру», — говорится в сообщении.
В издании предложили Макрону дать позволить России и США урегулировать украинский конфликт и не втягивать страну в авантюру. К тому же французская оппозиция считает, что президент пытается удержать власть с помощью громких заявлений о возможной угрозе со стороны РФ.
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Иван Мусатов