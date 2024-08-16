Протаранившего шлагбаум пьяного водителя с пистолетом задержали в Москве

Фото: Фотобанк Московской области
В Москве пьяный водитель Ford устроил пьяный дебош с ДТП и стрельбой. Нетрезвый мужчина на Ford Explorer протаранил шлагбаум у жилого дома на Коровинском шоссе, а после открыл стрельбу в воздух.
Неизвестно, из какого оружия велась стрельба – боевого или травматического. Информации о пострадавших пока нет, сообщает SHOT. После звонка жителей дома на место тут же прибыла полиции.
Нарушителя обезвредили и усадили в патрульный автомобиль. В подробностях инцидента разбирается полиция. Водителю предстоит пройти медицинское освидетельствование и объяснить свои действия в отделении.
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Лия Мурадьян