В ФРГ более 30 часов тушат пожар на складе крупнейшего производителя стали

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Склад крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген горит более 30 часов. Об этом информирует газета Bild.
Уточняется, что пожар начался приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг, 15 августа, и продолжается до сих пор. К ликвидации огня привлечены более 200 сотрудников экстренных служб.
Согласно информации источник, дым достиг соседнего города Саарбрюккена, который располагается в 15 километрах от горящих складских помещений. Причина возгорания уточняется. Данные о пострадавших и жертвах в настоящее время не поступали.
Ранее сообщалось, что на территории завода в Люберцах произошел пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источник, дым достиг соседнего города Саарбрюккена, который располагается в 15 километрах от горящих складских помещений. Причина возгорания уточняется. Данные о пострадавших и жертвах в настоящее время не поступали.
Ранее сообщалось, что на территории завода в Люберцах произошел пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова